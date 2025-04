Stand: 29.04.2025 16:20 Uhr Schaf im Graben - Was tun?

Am Montag Abend wurde in Ostenfeld (Kreis Nord Friesland) Freiwillige Feuerwehr alarmiert, weil ein Schaf im Graben feststeckte. Laut der Leitstelle Nord ist das Tier bei Eintreffen der Einsatzkräfte dann aber von ganz alleine aus dem Graben gesprungen. Fünf bis sechs Mal pro Woche werde die Feuerwehr zu Tieren in Not gerufen, die gar keine Hilfe benötigten, sagt ein Sprecher der Leitstelle Nord. Das strapaziere die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Wie verhält man sich nun aber richtig, wenn man ein Schaf im Wassergraben erblickt?

Laut dem Landesverband Schleswig-Holsteinische Schaf- und Ziegenzüchter passiert es relativ häufig, dass ein Schaf mal im Graben landet. Die Tiere könnten sich in der Regel auch selbst befreien. Wenn man aber den Eindruck habe, dass das Tier wirklich Hilfe braucht, wäre es besser, den Besitzer ausfindig zu machen statt die Feuerwehr zu rufen. Das könne man entweder durch Fragen bei nahegelegenen Wohnhäusern versuchen oder den Landesverband der Schaf- und Ziegenzüchter direkt anrufen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Kreis Nordfriesland Landwirtschaft