Landjugend in Schleswig-Holstein mit großem Zuwachs Stand: 29.04.2025 09:28 Uhr Die Zahl der Landjugendmitglieder in Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Vor Corona zählte man 7.000 Mitglieder, jetzt sind es 8.500, verteilt auf 86 Gruppen in elf Kreisen.

von Phillip Kamke

In einer Ecke rattert der Akkuschrauber, in der anderen schlägt ein Vorschlaghammer auf Holzpaletten. Immer wieder hört man Anweisungen, wo etwas stehen soll. Der wichtigste Mann ist Ole Hopp, erster Vorsitzender der Landjugend Fehmarn. Er koordiniert heute die 40 Helfer. "Das ist immer ein netter Anfang mit allen Leuten. Wenn man alles im Voraus organisiert, passt das. Wir müssen nur die Ruhe und den Überblick behalten. Gerade beim Aufbau entsteht ein starkes Wir-Gefühl. Das macht einen schon stolz", sagt der 20-Jährige, bevor er einem Kollegen den Platz für die Tresen zeigt.

Beim Maifeuer, dem Tanz in den Mai, erwarten die Fehmaraner etwa 1.500 Gäste, darunter viele Landjugendgruppen aus ganz Schleswig-Holstein. Für sie ist das Event auf Fehmarn ein Highlight des Jahres.

Die Landjugend Fehmarn besteht seit 47 Jahren

Die Landjugend Fehmarn wurde 1977 gegründet. Heute hat sie 396 Mitglieder und ist damit die größte in Schleswig-Holstein. Die Fehmaraner sind eine vergleichsweise junge Landjugend. Immer wieder wurden auch Minderjährige in den Vorstand gewählt. Einer von ihnen ist Jon Paulsen, jetzt 18 Jahre alt, seit knapp zwei Jahren im Vorstand. Er arbeitet auf dem elterlichen Ferienhof mit Wohnungen und Landwirtschaft. "Es ist toll, im jungen Alter etwas bewirken zu können. Man fühlt sich bei Veranstaltungen wie dem Maifeuer gefordert. Am Ende wirken wir alle zusammen, und das ist superschön", schwärmt Jon Paulsen.

Seine Kollegin Ann-Kathrin Witt nickt zustimmend und ergänzt: "Gerade beim Aufbau spürt man den Zusammenhalt besonders. Das Maifeuer ist für viele Fehmaraner und auch für uns das Highlight im Jahr", sagt die gebürtige Insulanerin. Für die Landjugend ist es etwas Besonderes, solche Events zu organisieren.

Mitgliederzahlen im Land steigen seit Jahren

Die Landjugend auf Fehmarn ist eine von 86 Gruppen aus elf Kreisen. Im vergangenen Jahr gründeten sich drei neue Gruppen, was den Trend steigender Zahlen bestätigt. Vor Corona waren es landesweit 7.000 Mitglieder, aktuell sind es 8.500.

"Für Jugendliche und junge Erwachsene ist die Landjugend oft der Ort, um Freunde zu treffen. Sie lernen auch, was es heißt, ehrenamtlich zu arbeiten, ob im Vorstand oder als Mitglied", sagt Karen Stender. Sie ist Geschäftsführerin beim Landjugendverband Schleswig-Holstein, einem der größten Landjugendverbände in Deutschland. Dieser organisiert Veranstaltungen und Weiterbildungen für die jungen Menschen und vertritt ihre Interessen im Land. Karen Stender hofft, dass in den nächsten drei Jahren die Marke von 10.000 Mitgliedern erreicht wird.

Landjugend-Begeisterung wird von Eltern weitergegeben

Die Aufbauarbeiten für die große Fete in der Halle in Westermarkelsdorf sind fast abgeschlossen. Die weißen Deko-Segel hängen an der Decke, die Tresen stehen. Nun geht es an kleinere Arbeiten wie das Aufhängen der Banner mit den Getränkepreisen. Der Zusammenhalt ist spürbar, jeder hilft dem anderen. Die meisten jungen Mitglieder wurden quasi in die Landjugend hineingeboren.

"Von zwei bis 70 Jahren haben wir jedes Alter dabei", sagt der erste Vorsitzende Ole Hopp. Das Miteinander zwischen Jung und Alt macht es aus. Hopp selbst trat vor fünf Jahren mit 15 in die Landjugend ein, seit drei Jahren ist er erster Vorsitzender. "Unsere Eltern waren auch schon in der Landjugend. Deshalb sind wir damit groß geworden und haben nach wie vor starke Unterstützung von außen, das ist wirklich super", freut sich der Vadersdorfer.

Nach einem Tag Aufbau ist alles bereit für das Maifeuer in Westermarkelsdorf. Die Gäste können kommen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 30.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Soziales Engagement