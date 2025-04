Wo dürfen Windräder Strom produzieren? Vorschläge von Bürgern möglich Stand: 29.04.2025 17:36 Uhr Der zweite Entwurf des Landesentwicklungsplans Windenergie steht. Die Menschen in Schleswig-Holstein können ab dem 21. Mai 2025 dazu Stellung nehmen.

Wo dürfen Windräder in Schleswig-Holstein künftig Strom produzieren? Das legt der Landesentwicklungsplan (LEP) fest. Die Landesregierung hat am Dienstag (29.4.) den zweiten Entwurf dazu vorgestellt. Die Menschen in Schleswig-Holstein können ihn ab sofort im Internet einsehen und ab dem 21. Mai 2025 Stellung nehmen - bis zum 21. Juli 2025.

Zum ersten Entwurf hatte es im vergangenen Jahr 1.800 Stellungnahmen der Öffentlichkeit gegeben. Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche seien im zweiten Entwurf berücksichtigt worden, hieß es.

Sütterlin-Waack: Grundlage für Ausbau Erneuerbare Energien

"Der LEP Windenergie legt die Regeln fest, anhand derer wir die Windenergienutzung vorantreiben wollen", sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Auf Grundlage des Landesentwicklungsplans werden die Regionalpläne erstellt. In denen werden dann die Vorrangflächen ausgewiesen, auf denen Windkraftanlagen errichtet werden sollen. Der LEP sei die Grundlage für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien "und für unser Ziel, etwa drei Prozent der Landesfläche für eine Windenergienutzung bereitzustellen", so die Ministerin.

Goldschmidt: Keine Anlagen auf Vogelzug-Hauptachsen

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) betonte, es sei ihm wichtig, dass der Schutz von Tieren und Pflanzen beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht unter die Räder komme. "So bleiben die Hauptachsen des überregionalen Vogelzugs weiterhin frei von Windkraftanlagen. Dasselbe gilt für die Wiesenvogelbrutgebiete, das Seeadlerdichtezentrum sowie die Umgebungsbereiche der Brutplätze windkraftsensibler Großvögel", so Minister Goldschmidt.

