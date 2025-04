Stand: 29.04.2025 18:12 Uhr Nach Feueralarm: Abiprüfung in Uetersen muss wiederholt werden

Am Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen (Kreis Pinneberg) ist die Abiturprüfung im Fach Deutsch am Dienstag (29.4.) wegen eines Feueralarms unterbrochen worden. Die Schule wurde komplett evakuiert. Gebrannt hat es nicht. Laut einer Sprecherin der Stadt Uetersen gab es wohl einen technischen Defekt, der dafür gesorgt hat, dass der Alarm losging und nicht wieder ausgeschaltet werden konnte. Dafür musste eine Spezialfirma anrücken. Auch die Feuerwehr geht von einem technischen Problem aus. Ein Feuermelder wurde demnach nicht betätigt. Laut Bildungsministerium muss die Klausur nun wiederholt werden, da die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit hatten, sich auszutauschen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg