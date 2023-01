Übergriffe an Silvester: Böller - oder Integrationsdebatte? Stand: 04.01.2023 12:34 Uhr Auch wenige Tage nach Ausschreitungen in der Silvesternacht läuft auf Facebook und Twitter die Debatte darüber weiter auf Hochtouren. Die Meinungen gehen weit auseinander.

Die Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr und die Frage, wie es dazu kommen konnte, sorgt weiter für Diskussion. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt hatte am Montagabend auf Facebook betont, er sehe als Ursache erhebliche Erziehungs- und Integrationsdefizite. Integrationsministerin Aminata Tourè (Grüne) reagierte bei Twitter recht heftig.

Touré fordert Böllerverbot

Touré schrieb am Dienstagabend auf Twitter: "Wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration führen oder wir schützen Einsatzkräfte und Bevölkerung mit nem Verbot von Böllern." Sie fragte weiter, wie schwer könne es sein, eine so einfache Lösung für ein klares Problem zu finden. Christopher Vogt reagierte und warf Touré vor, sie mache es sich viel zu leicht. Eine Integrationsministerin der schwarz-grünen Landesregierung wolle nicht über Integration debattieren, meinte Vogt.

CDU-Bildungsministerin Karin Prien hält eine ressentimentfreie Analyse zu den Ursachen der "unerträglichen Gewaltbereitschaft in unserer (Einwanderungs-)gesellschaft" unter anderem gegen staatliche Organe für nötig. Verfehlte Integrationspolitik gehöre dabei ebenso auf den Prüfstand wie pauschaler Rassismusverdacht gegen Polizisten, so Prien.

Beiträge werden heftig diskutiert

Das Thema bewegt nicht nur die Politik, wie die Kommentare unter den Beiträgen in den Sozialen Medien zeigen. So hatte der Tweet von Touré am Mittwochmittag, kanpp vierzehn Stunden nach seiner Veröffentlichung, bereits über 3.000 Kommentare. Auch Ralf Stegner (SPD) setze eine Antwort darunter und schrieb, man könne für oder gegen ein Verbot privater Böllerei sein. Ressentimentgeladene Ideologiedebatten zu Integration seien jedoch überflüssig. In einem weiteren Tweet schrieb Stegner: "Bei Angriffen auf Polizei, Feuerwehr+Rettungskräfte helfen weder tumbe Integrationsdebatte noch Böllerverbot!"

Polizei und Feuerwehr fordern Konsequenzen

Nach zahlreichen Übergriffen und schweren Feuerwerksunfällen forderten Vertreter von Polizei und Feuerwehr Konsequenzen. Auch in Schleswig-Holstein hatte es Angriffe auf Einsatzkräfte sowie schwere Unfälle mit Feuerwerk gegeben.

Unter anderem ermittelt aktuell das Landeskriminalamt in Kiel nach einem Böller-Angriff auf das Büro der Grünen in Itzehoe im Kreis Steinburg. Unbekannte Täter hatten laut aktuellen Ermittlungen einen Böller mit grauem Panzertape an die Fensterscheibe des Büros geklebt und gezündet. Durch die Explosion entstand ein Loch in der Scheibe. Die Grünen-Vorsitzende des Kreises, Birgit Asmus-Mrozek, äußerte sich schockiert: "Neben dem materiellen Schaden sind wir vor allem über den Gewaltakt als solchen schockiert. Unabhängig davon, ob die Tat reiner Vandalismus oder politisch motiviert war, gibt es hierfür keinerlei Rechtfertigung oder Entschuldigung." Malte Krüger, ebenfalls Vorsitzender der Grünen im Kreis Steinburg, will sich von dem Anschlag nicht einschüchtern lassen. "Wir solidarisieren uns mit allen Einsatzkräften und fordern eine offene Debatte über den Einsatz von Feuerwerkskörpern zum Jahresende", so Krüger.

