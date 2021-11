Synode: Evangelische Kirche will jünger und digitaler werden Stand: 20.11.2021 16:50 Uhr Die evangelische Nordkirche will noch digitaler werden und sich verjüngen. Das ist ein Ergebnis der Synode in Travemünde, die am Sonnabend endete. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kirchenparlaments waren wegen der Pandemie erneut online zugeschaltet.

Ab 2024 sollen mindestens zehn Prozent der Mitglieder in den Leitungsgremien zwischen 18 und 27 Jahre alt sein, so lautet der Beschluss des Kirchenparlaments - der Synode. Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs forderte am letzten Tag der digitalen Landessynode in Travemünde außerdem ausreichend strukturelle und finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit. Sie finde, das sei "mehr als dringlich". Ein entsprechendes Kirchengesetz hatten die 156 Synodalen der Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland bereits im September beschlossen.

Datenschutz ernst nehmen

Auch beim Thema Digitalisierung will die evangelische Kirche voranschreiten. Aktuell sei die Kirche noch nicht ausreichend auf die digitale Gesellschaft vorbereitet, erklärte der Vorsitzende des Digitalisierungsausschusses, Tilo Böhmann. Der Datenschutzbeauftragte der Nordkirche, Peter von Loeper, forderte die kirchlichen Einrichtungen dazu auf, den Datenschutz ernster zu nehmen.

Auch den Haushalt 2022 hat die Synode verabschiedet - im kommenden Jahr rechnet die evangelische Nordkirche mit gut 550 Millionen Euro an Einnahmen, vor allem aus der Kirchensteuer. Der größte Anteil davon fließe in die Kirchenkreise, also in die Arbeit vor Ort, so ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.11.2021 | 16:00 Uhr