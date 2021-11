Sternwarte Neumünster blickt seit 50 Jahren in die Weiten des Alls Im Jahr 1971 wurde die Sternwarte in Neumünster eröffnet. Zum 50. Jubiläum hätte es normalerweise einen Tag der offenen Tür gegeben, Pandemie-bedingt geht das aber gerade nicht. Eine Minifeier ist aber drin.

Um das 50-jährige Bestehen der Sternwarte Neumünster trotzdem zu würdigen, feiert Leiter Marco Ludwig mit seinem Kumpel Bernd Schatzmann. Die Astronomie hat die beiden Männer zusammengebracht, seit über 30 Jahren sind sie befreundet. Schatzmann lebt zwar inzwischen nicht mehr in Neumünster, war seit Jahren auch nicht mehr in der Sternwarte, aber diesen besonderen Tag lässt er sich nicht entgehen.

Foto von Komet "West" macht Sternwarte Neumünster berühmt

Ludwig leitet die Sternwarte seit 13 Jahren. Kurz danach wurde das neue Hauptfernrohr eingebaut. Durchmesser: fast 50 Zentimeter - etwa doppelt so groß und mit einer Tonne fast vier Mal so schwer wie das Fernrohr, mit dem Schatzmann bereits in den 1970er Jahren hier in die Sterne schaute. Er hatte zusätzlich immer seine Analog-Kamera dabei - auch als der Komet "West" sich 1976 zeigte. Eines seiner Fotos von diesem Ereignis machte die Sternwarte Neumünster unter Astronomen über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Sternwarte als Anlaufpunkt für Sternen-Interessierte

Ihre Begeisterung für die Astronomie gibt das Sternwarten-Team in VHS-Kursen und Führungen, auch für Schulklassen, weiter. Bei besonderen Himmelsereignissen steht die Sternwarte allen offen. Häufig verfolgen die Sternengucker diese aber auch am Einfelder See bei Neumünster - wie den Metoeritenschauer der Perseiden im August. Für gute Sternschnuppen-Fotos reicht oft schon ein besonders dunkler Ort abseits der Lichter in der Stadt und eine lange Belichtungszeit.

Heute werden Ludiwg und Schatzmann aber keine Sterne, Planeten oder Galaxien sehen. Die Wolken reißen nicht auf. Wie so häufig, wenn man in Schleswig-Holstein ins Weltall gucken möchte, sagen die Hobby-Astronomen.

