Sorge vor Corona in Flensburg - Krankenhaus zieht Konsequenzen Stand: 04.11.2021 13:06 Uhr Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Flensburg wächst dort die Sorge vor einer Überlastung des St. Franziskus-Hospitals. Soweit ist es noch nicht, doch das Krankenhaus schränkt nun bereits die Regelversorgung ein.

In Flensburg ist eigentlich das Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital (SFH) für Corona-Fälle zuständig. Derzeit ist die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten in Flensburg insgesamt noch überschaubar. Sieben bestätigte Fälle sind es insgesamt, außerdem gibt es vier Verdachtsfälle. Ein Corona-Patient wird derzeit auf der Intensivstation des SFH behandelt und auch beatmet. Ein weiterer Patient liegt in der Intensivstation der Diako, hieß es auf einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz mit Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD).

Hohe Belegungsrate

Doch die Versorgung der Covid-Patienten ist aufwändig. Die Kapazitätsgrenze im St. Franziskus-Hospital liege bei 42 Corona-Fällen. Und insgesamt beträgt nach Angaben des SFH-Geschäftsführers Klaus Deitmaring die Belegungsrate 98 Prozent, man sei "also faktisch voll". Auch im anderen Flensburger Krankenhaus, der Diako, herrscht eine ähnliche Lage. Grund ist aber auch die Grippewelle, mit schweren Verläufen insbesondere bei Kindern. Im vergangenen Winter wurden dafür keine Antikörper gebildet, sagten die Klinikvertreter. Es mache auch viel Mühe, neue Patienten, die wegen ganz anderer Krankheiten kommen, aber Covid-Symptome haben, zu isolieren, hieß es.

Malteser Krankenhaus hat bereits Kapazitätsengpässe

Nun hat man im St. Franziskus-Hospital beschlossen: Verlegungen von der Diako in die Malteser-Klinik werden eingeschränkt, ebenso die geriatrische Versorgung, also Therapien für altersbedingte nicht akute Krankheiten. Für eine sich wieder deutlich erhöhende Corona-Versorgung müssten mehr Personal und Kapazität bereitgestellt werden, sagt SFH-Geschäftsführer Deitmaring. Das laufe nicht hektisch ab, es gebe aber Kapazitätsengpässe. Im Diako Krankenhaus seien derzeit fast zwei Drittel der neu aufgenommenen Patienten mit Covid-Symptomen nicht geimpft, sagte Geschäftsführerin Friederike Hohmann. Pläne, die reguläre Versorgung einzuschränken, gebe es dort aber nicht.

OB Lange fordert Impfteams auch für Anfang 2022

Die Sieben-Tage--Inzidenz liegt in Flensburg bei 100,1 (Stand 3.11.), am Vortag lag sie noch bei 82,3. Am Donnerstag wurden nach Angaben der Stadt bislang elf neue Fälle gemeldet, darunter ein Kind aus einer Kita und vier Schulkinder. Neben Flensburg liegt die Inzidenz in zwei weiteren Kreisen im Land bei über 100 (Stand 3.11.). Betroffen sind laut Land die Kreise Herzogtum-Lauenburg und Nordfriesland. Landesweit liegt der Wert bei etwa 71. Flensburgs Oberbürgermeisterin Lange zeigte sich angesichts des diffusen Infektionsgeschehens "wieder etwas besorgter" und appellierte an die Politik, die Impfteams, die bislang bis zu 31.12. dieses Jahres eingeplant sind, darüber hinaus einzusetzen.

Sollten Kommunen die 2G-Regel anordnen können?

Und Lange forderte auch, wieder kostenlose Testmöglichkeiten anzubieten - zu Spitzenzeiten wurde zwölf Mal mehr getestet als jetzt. Die Oberbürgermeisterin sagte mit Blick auf die Landesregierung außerdem, sie wünsche sich, dass die Stadt 2G anordnen könne. Bislang sei die 2G-Regel, bei der nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Veranstaltungen oder ins Restaurant erhalten, im Norden nur über das Hausrecht möglich. Lange sagt, "wir können es nicht flächendeckend für die gesamte Stadt einfach durch Kommunalverfügung anordnen. Dafür fehlen uns in Schleswig-Holstein die Rechtsgrundlagen." Ob eine solche Möglichhkeit dann gleich genutzt werde, müsse der Krisenstab besprechen. Von Seiten der Klinikvertreter wurde auf der Pressekonferenz Kritik an dem für Ende November beschlossenen Ende der nationalen Notlage laut. Das sei nicht hilfreich, hieß es.

