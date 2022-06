Schwarz-grüne Verhandlungen in SH: Was jetzt noch passiert Stand: 20.06.2022 11:50 Uhr Am Mittwoch soll der Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein fertig sein. Inzwischen liegen über 200 Seiten auf dem Tisch. Die sollen nun in den nächsten zwei Tagen eingekürzt werden.

Die Ergebnisse der zehn Arbeitsgruppen, die am Wochenende in einen Vertragsentwurf zusammengeführt wurden umfassen über 200 Seiten. Der erste Blick auf die Ergebnisse zeige, dass man sich eine Menge vorgenommen habe, sagte Lasse Petersdotter (Grüne). Man habe eine Menge gemeinsamer Ideen, das sei gut, "und gemessen daran, sind es gar nicht mehr so viele Konflikte. Also, wir haben noch ein bisschen was zu besprechen, auch ein paar Dinge, die vielleicht etwas komplexer werden, aber ich bin guter Dinge, dass wir da heute und morgen gut durchkommen."

Klimapolitik und Windkraft bleiben Diskussionsthema

Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sagte, der Vertragsentwurf sei sehr detailliert und sehr umfangreich: "Also ganz große Baustellen haben wir gar nicht mehr. Wir haben ganz viel abgeräumt." Weiter sagte sie man werde sich sicherlich noch über Wind und Klima unterhalten.

Grüne: Passage zur Innenpolitik mit CDU-Handschrift

Aminata Touré von den Grünen betonte, man merke sehr deutlich, wer sich in welchen Bereichen durchgesetzt habe und wo es Kompromiss gebe: "Ich glaube, dass man im innenpolitischen Bereich durchaus feststellen kann, dass die CDU da eine deutliche Handschrift trägt, aber es trotzdem eine Ausgewogenheit unserer beider Interessen gibt." Im Bildungsbereich habe sie den Eindruck, dass es neue Kompromisse und eine gute Ausgewogenheit gefunden habe.

Ministerposten stehen noch nicht fest

Heute und morgen wird noch verhandelt. Zunächst geht es um die Themen, danach geht es ums Personal - noch immer ist offen, wie viele Ministerien es geben wird und wie diese zugeschnitten sein werden. Der Koalitionsvertrag soll am Mittwoch vorgestellt werden.

