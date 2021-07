Schulstart in SH: Masken-und Testpflicht bleiben zunächst Stand: 20.07.2021 15:58 Uhr In rund anderthalb Wochen beginnt in Schleswig-Holstein wieder der Schulunterricht. Bildungsministerin Karin Prien hat am Dienstag mitgeteilt, wie der in den ersten Wochen ablaufen soll.

Distanzunterricht, Wechselunterricht, Maskenpflicht, keine Wandertage - das vergangene Schuljahr war für Schulkinder sowie Lehrer und Lehrerinnen ein ganz anderes Schuljahr als sonst. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) setzt darauf, dass das neue Schuljahr unter Normalbedingungen verlaufen kann. Die Devise für das neue Schuljahr sei "Schule in Präsenz - aber sicher!". Das sei das vorrangige Ziel und die Startchancen seien für das neue Schuljahr deutlich besser als im vergangenen Jahr, so Prien. Gleichwohl machte sie bereits vor Wochen deutlich: "Schule wird nicht mehr so sein, wie sie vor der Pandemie war."

AUDIO: Schule startet in SH mit Maskenpflicht (1 Min)

Corona-Tests, Masken und Rücksicht

Das die Pandemie noch nicht vorbei ist, wird an den Schulen im Land vor allem in den ersten drei Wochen bemerkbar sein. Schüler und Lehrkräfte müssen in den Innenräumen weiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In dieser Zeit bleibt es auch bei einer Testpflicht zwei Mal pro Woche für alle, die nicht geimpft oder genesen sind. Ursprünglich waren mal zwei Wochen angedacht - aus Sorge vor der Delta-Variante will das Bildungsministerium aber offenbar auf Nummer sicher gehen.

Ferner rät Prien dazu, dass sich Familien mit Schulkindern drei Tage vor dem ersten Schultag testen lassen sollten. Außerdem sollen Schülerinnen und Schüler bei den kleinsten Krankheitssymptomen nicht in die Schule zu kommen. Für Einschulungsfeiern gilt, dass sie am besten draußen stattfinden sollen - ansonsten gilt Maskenpflicht und Mindestabstand. Für Eltern und Angehörige, die nicht geimpft oder genesen sind, gilt auch eine Testpflicht.

Mehr Förderung und mehr Angebote

Für das kommende Schuljahr sind neben zusätzlichem Personal an den Schulen und Förderprogrammen auch weitere Lernangebote in den Sommerferien im kommenden Jahr sowie in den Herbst- und den kommenden Osterferien geplant. Außerdem soll es für mehr als 20.000 Schüler Bildungsgutscheine, zum Beispiel für Nachhilfestunden, geben.

