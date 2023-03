2.000 Jugendliche in Schleswig-Holstein ohne Schulabschluss Stand: 06.03.2023 12:15 Uhr Mehr als 27.000 Jugendliche im Land haben 2021 die Schule verlassen. Die Bertelsmann Stiftung hat die Zahlen jetzt ausgewertet. Die SPD kritisiert das Bildungsministerium, die Grünen fordern Präventionsmaßnahmen und bessere Integrationskurse.

7,4 Prozent aller Schulabgänger haben keinen Abschluss in der Tasche. Das zeigt eine Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Damit befindet sich die Zahl derer ohne Abschluss im Mittelfeld der vorangegangenen 10 Jahre - die Quote betrug stets zwischen 6,9 und 9,5 Prozent.

Autoren: "Es wurde zu wenig für die Bildung getan"

Der Studie zufolge sind etwa 60 Prozent dieser Schulabgänger Jungs. Jugendliche ohne deutschen Pass sind fast dreimal so oft dabei wie gleichaltrige Deutsche. 2019 lag der Anteil der Jugendlichen ohne Abschluss bei 9,5 Prozent, ist seitdem also etwas gesunken. 2011 lag die Quote aber nur bei 7 Prozent. Für die Studienautoren hat sich im vergangenen Jahrzehnt grundsätzlich zu wenig in Sachen Bildung getan. Ohne Abschluss steige das Risiko keinen Job zu finden, oder sehr schlecht bezahlt zu werden, gerade weil in der Arbeitswelt die Anforderungen steigen würden.

SPD: Lage nicht schönreden

Auch der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Martin Habersaat, sagte, es seien in den vergangenen Jahren kaum Fortschritte gemacht worden, um die Schulabbrecherquote zu verringern. "Die Bildungsministerin muss jetzt aufhören, sich und der Öffentlichkeit die Lage an den Schulen schönzureden", so Habersaat. Fast jede zehnte Lehrkraft in Schleswig-Holstein sei keine ausgebildete. Die SPD fordert Entlastungen für Klassenlehrkräfte sowie Konzepte für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler. Auch die Digitalisierung an den Schulen müsse verbessert werden. "Was wir auch endlich brauchen, ist eine flächendeckende Einrichtung von Jugendberufsagenturen mit verbindliche Standards für deren Arbeit", ergänzt der Bildungspolitiker.

Grüne: Kein Jugendlicher darf verloren gehen

Für Jugendberufsagenturen sprach sich auch der bildungspolitische Sprecher der Grünen- Fraktion, Malte Krüger aus. Kein Jugendlicher dürfe verloren gehen. Gleichzeitig müsse es das Ziel sein, dass jeder Schüler und jede Schülerin am Ende der Schullaufbahn einen Schulabschluss habe. "Dieses Ziel ist durch die Pandemie, die hohe Anzahl an Schutzsuchenden und den Lehrkräftemangel nicht einfacher geworden", so Krüger. Neben gut ausgebildeten Lehrkräften brauche es mehr Integrationskurse und ein besseres Angebot für Deutsch als Zweitsprache. Außerdem seien Konzepte gegen Schulschwänzen, sowohl Prävention als auch Wiedereingliederung wichtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung