Schäden festgestellt: Holtenauer Hochbrücke und NOK weiter gesperrt Stand: 30.11.2022 14:57 Uhr Der Frachter "Meri" hat laut Polizeiangaben am Morgen mit einem Kranausleger die Holtenauer Hochbrücke beschädigt. Experten haben bereits Schäden festgestellt, externe Sachverständige müssen die Bauwerke nun weiter überprüfen. So lange bleiben sie gesperrt - und vorerst auch der Nord-Ostsee-Kanal (NOK).

Das Frachtschiff war am frühen Mittwochmorgen gegen die Holtenauer Hochbrücken geprallt. Nun haben Brückenprüfer Schäden an den Bauwerken festgestellt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am frühen Nachmittag in Kiel mit. "Schon jetzt konnte das Spezialteam feststellen, dass es an beiden Brücken Verformungen an den Querträgern gibt sowie zahlreiche Risse an den Schweißnähten und darüber hinaus auch Nahtabrisse", erklärte die zuständige Geschäftsbereichsleiterin Susan Müller.

Weitere Prüfung dauert mehrere Tage

Deshalb bleiben die Hochbrücken weiterhin für den Verkehr gesperrt, auch für Fußgänger und Radfahrer. Weitere externe Sachverständige sollen die Schäden und die Auswirkungen auf Stand- und Verkehrssicherheit genauer überprüfen. Das werde voraussichtlich mehrere Tage dauern, teilte der Landesbetrieb mit. Wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden, ist daher unklar. Aus Sicherheitsgründen könnten keine Abstriche gemacht werden, sagte Müller. Lediglich Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge dürften die Brücken in Einzelfällen in Schrittgeschwindigkeit überqueren.

Verkehr wird umgeleitet

Um 04.37 Uhr am Mittwoch soll das Schwerlast- und Arbeitsschiff "Meri" mit einem Kranausleger, das es transportierte, die Holtenauer Hochbrücke getroffen und beschädigt haben. Der Frachter war unter finnischer Flagge auf dem Kanal in Richtung Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) unterwegs, als seine Ladung mit den Brücken kollidierte. Verletzt wurde nach jetzigem Stand der Ermittlungen niemand. Seitdem sind die Fahrbahnen gesperrt.

Die B503 ist eine der wichtigsten Straßen in der Kiel-Region. Viele Autofahrer nutzen die Holtenauer Hochbrücke, um in den Kreis Rendsburg-Eckernförde oder nach Kiel zur Arbeit zu fahren. Der Verkehr wird umgeleitet. Autofahrer sollen laut Polizei über die B76 über Altenholz ausweichen.

Tonnenschwere Gewichte in Kanal gestürzt

Laut Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung hat der Frachter bei der Kollison auch mehrere schwere Betongewichte verloren, die nun auf dem Grund des NOK liegen. Experten überprüfen zurzeit, ob sie entfernt oder der Kanal eingeschränkt wieder freigegeben werden kann.

Folgen für den Busverkehr in Kiel

Auch für Pendler, die den ÖPNV nutzen, gibt es laut Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) Einschränkungen. Laut KVG-Sprecherin Andrea Kobarg fahren die Busse aus Strande, Schilksee und Holtenau zurzeit nur bis zur Personen-Fähre in Holtenau. Dort können die Fahrgäste den Nord-Ostsee-Kanal überqueren. Fahrgäste am Anleger Holtenau berichteten NDR Schleswig-Holstein, dass die Fähre am Morgen außerplanmäßig im Pendelverkehr fahre, um die Passagiere schnell über den Kanal zu befördern. Dennoch hätten sich an der Nordseite des Kanals Warteschlangen gebildet. Die Fähre "Adler 1" kann laut Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt pro Fahrt rund 50 Personen und etwa 20 Fahrräder befördern. Aktuell werden Fahrradfahrer und Fußgänger im Wechsel über den Kanal gebracht.

Wie es zu der Kollision kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst noch unklar. Auch zu dem Schaden auf dem Schiff, das im Nordhafen fest liegt, können noch keine Angaben gemacht werden. Die Wasserschutzpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

