SH Netz Cup: Rudern und Musik in Rendsburg Stand: 19.08.2021 10:05 Uhr Im Rendsburger Kreishafen findet vom 27.- 29. August der SH Netz Cup statt. Höhepunkt ist das Ruderrennen der Achter am Sonntag, es gibt aber auch musikalische Highlights und Bühnenprogramm mit unseren NDR Moderatoren.

Auch wenn beim SH Netz Cup das Rudern im Mittelpunkt steht, gibt es bei der 21. Auflage des "härtesten Ruderrennen der Welt" ein tolles Bühnenprogramm von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin. Die musikalischen Highlights sind Sänger Michael Schulte und die achtziger Kultband Alphaville. Für die Moderationen stehen Jan Bastick, Horst Hoof und Ostseereport-Moderatorin Kristin Recke auf der Bühne.

Am Freitag gibt es das erste musikalische Highlight Sänger Michael Schulte tritt nur 30 Kilometer von seinem Heimatort Eckernförde entfernt auf die NDR Bühne. Bekannt wurde er als Teilnehmer einer TV-Castingshow, den endgültigen Durchbruch schaffte Schulte als Deutschlands Vertreter beim Eurovision Song Contest 2018. Damals sang er sich mit seiner gefühlvollen Ballade "You Let Me Walk Alone" in die Herzen von ganz Europa und auf den vierten Platz des Wettbewerbs. NDR Moderator Jan Bastick der durch den Abend führt, wird dann ab 20:15 Uhr die Bühne an Michael Schulte übergeben.

Achtziger Ikonen halten uns jung

Am Sonnabend wartet der nächste Top Act auf der NDR Bühne: Alphaville. Mit Hits wie "Big In Japan" oder "Forever Young" setzten sich die Band aus Münster Mitte der Achtzigerjahre ein Denkmal. Die internationalen Popstars um den Sänger Marian Gold werden am Sonnabend nach Bühnenmoderationen von NDR Ostseereport-Moderatorin Kristin Recke um etwa 21:15 Uhr auf die Bühne kommen.

Am Sonntag warten dann gleich zwei Highlights auf die Besucher des Rendsburger Kreishafen: der Deutschland-Achter und Horst Hoof. Mit der frisch gewonnenen Silbermedaille aus Tokio im Gepäck geht das Paradeboot des Deutschen Ruderverbands auf die 12,7 Kilometer lange Strecke von Breiholz bis Rendsburg. Beim wohl "härtesten Ruderrennen der Welt" werden sie unter anderem gegen den niederländischen Achter antreten, weitere Konkurrenten werden erst später bekannt gegeben. Moderiert wird im Kreishafen von NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof. Das Rennen selbst, können die Besucher*innen am Sonntag im Kreishafen live auf der großen Videowand neben der NDR Bühne verfolgen. Der NDR überträgt das Rennen am 29. August ab 14.15 Uhr in der ARD.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2021 | 19:00 Uhr