SH Netz Cup: Gute Stimmung trotz Schietwetter Stand: 28.08.2021 17:01 Uhr Im Rendsburger Kreishafen findet an diesem Wochenende der SH Netz Cup statt. Bei den Drachenbootrennen am Sonnabend machte das Schmuddelwetter Zuschauenden und Teilnehmenden anscheinend nichts aus.

Beim SH Netz Cup steht das Rudern im Mittelpunkt. Bei der 21. Auflage der Veranstaltung im Kreishafen von Rendsburg waren das sportliche Highlight am Sonnabend wohl die Drachenbootrennen. Trotz typisch norddeutschen Wetters mit dunklen Wolken am Himmel und Sprühregen waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher vor Ort, um sich das Event anzuschauen. "Paar Regentropfen machen ja nichts. Dafür haben wir ja eine Regenjacke an", sagte Thomas Reiner, ein Urlauber aus Bayern, der spontan vorbeigekommen war. "Wenn man in den Norden fährt, weiß man, dass es auch mal regnen kann." Auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte das Wetter nichts anhaben: "Die Atmosphäre im Hafen ist besonders und dass wir direkt im Kanal sind und neben den Containerschiffen fahren", schwärmte Lars Kay, der sich mit dem Team "Kiezbarkasse" beteiligte.

Aber nicht nur für Ruder-Fans bietet der SH Netz Cup Programm. Für die Musikalische Untermalung sorgt am Abend die Band Alphaville. Am Freitag stand bereits Sänger Michael Schulte auf der NDR Bühne und heizte dem Publikum ordentlich ein.

Höhepunkt am Sonntag: Das wohl "härteste Ruderrennen der Welt"

Mit der frisch gewonnenen Silbermedaille aus Tokio im Gepäck begibt sich am Sonntag das Paradeboot des Deutschen Ruderverbands auf die 12,7 Kilometer lange Strecke von Breiholz bis Rendsburg. Beim wohl "härtesten Ruderrennen der Welt" tritt der Deutschland-Achter gegen den niederländischen und polnischen Achter an. Das Rennen selbst können Interessierte live auf der großen Videowand neben der NDR Bühne verfolgen. Der NDR überträgt das Rennen am 29. August ab 14.15 Uhr in der ARD.

