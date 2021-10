Rekord: So viel grüner Strom wie noch nie in SH eingespeist Stand: 29.10.2021 15:59 Uhr Energie- und Umweltminister Jan Philipp Albrecht ist zufrieden: 2020 sind insgesamt 24,4 Terawattstunden aus erneuerbaren Energien eingespeist worden.

In Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr so viel Strom aus Erneuerbaren Energien eingespeist worden wie noch nie zuvor - insgesamt 24,4 Terawattstunden. 2019 waren es noch 23,6. In einer Mitteilung erklärte Umwelt- und Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne), dass die Windkraftanlagen immer seltener ihre Leistung vermindern mussten. Die vorhandenen Kapazitäten könnten immer besser genutzt werden.

Ausbau der Stromnetze wirkt sich positiv aus

Das liegt laut Albrecht auch am Ausbau der Stromnetze - erst kürzlich ging der dritte Abschnitt der Westküstenleitung in Betrieb. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Energiewende sei demnach außerdem die Höchstspannungsleitung Mittelachse zwischen Dänemark und Hamburg, die im vorigen Herbst in Betrieb genommen wurde.

Kapazitäten können besser genutzt werden

Der Ausbau der Stromnetze ist für den Umbau der Energieversorgung zentral. Je mehr Kapazitäten zur Aufnahme und zum Weitertransport von Windstrom zur Verfügung stehen, umso seltener müssen Windkraftanlagen in der Leistung reduziert werden. Das betrifft vor allem windstarke Zeiten. Albrecht zufolge können die eigentlich vorhandenen Kapazitäten zur Windstromerzeugung nun besser ausgeschöpft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.10.2021 | 17:00 Uhr