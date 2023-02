Randale, Pöbelei: Polizei ermittelt gegen VfB Lübeck-Fans Stand: 06.02.2023 16:40 Uhr Die Polizei in Hannover ermittelt gegen zahlreiche Fans des VfB Lübeck. Sie sollen sich auf der Auswärtsfahrt zur zweiten Mannschaft von Hannover 96 mehrfach daneben benommen haben.

Während die Regionalliga-Partie zwischen Hannover 96 II und dem VfB Lübeck am Sonntag (5.2.) recht unspektakulär mit 1:1 endete, ging es abseits des Fußballfeldes heiß her. Nach bisherigen Informationen der Polizeiinspektion Hannover waren etwa 400 Gästefans des VfB Lübeck nach Hannover angereist. Auf dem Hin- und Rückweg vom Hauptbahnhof zum Stadion bepöbelten einige von ihnen Polizisten und warfen mit Lebensmitteln nach den Kräften der Reiterstaffel - in Stadtbahnen wurde randaliert. Ein Abteil wurde dabei so sehr beschädigt und verdreckt, dass das Zugteil vorerst nicht mehr benutzt werden konnte.

Am Eilenriedestadion angekommen, zündete eine Person sowohl einen Böller als auch mehrere Leuchtfeuerwerke. Während des Spiels fielen einzelne VfB-Anhänger durch Becherwürfe auf - außerdem wurden die Toiletten im Stadion massiv beschädigt.

Ermittlungen laufen

Die Polizei Hannover ermittelt nun wegen diverser Straftaten gegen mehrere Personen. Eine strafrechtliche Prüfung aller infrage kommenden Delikte laufe, hieß es. Der VfB Lübeck sagte in einer Stellungnahme, man habe von offiziellen Stellen noch keine Informationen über das Fehlverhalten, der VfB-Fans. "Wir befinden uns in der Aufarbeitung des Sachverhalts. Klar ist, dass es für jegliche Art von Sachbeschädigung, wie sie im Raum steht, keinerlei Toleranz gäbe", so der Verein.

