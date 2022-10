Protest der Ärzte: Auch in SH bleiben Praxen dicht Stand: 05.10.2022 11:32 Uhr Die Sparpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) treffen auf wenig Gegenliebe bei den Kassenärzten. In Hamburg streiken rund 1.000 Ärzte, und auch in Schleswig-Holstein bleiben einige Praxen geschlossen.

Wer heute zum Arzt muss, sollte sich vorher besser erkundigen, ob die Praxis auch geöffnet ist. Die Ärztegenossenschaft Nord geht davon aus, dass sich Hunderte Mediziner in Schleswig-Holstein an der Protestaktion beteiligen und heute keine Sprechstunden anbieten. Darunter fallen zum Beispiel auch viele Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Die Notversorgung läuft über Notfallpraxen und den Arztruf 116 117.

Strittiger Punkt sind die Honorare bei Neupatienten

Der Grund für den Protest: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will den Kassenärzten Teile des Honorars für Neupatienten streichen. Dies ist eine Maßnahme, um das Milliarden-Loch bei den Krankenkassen zu stopfen. Die Kassenärzte protestieren dagegen, dass ihre Honorare auch für Neupatienten künftig wieder nur mit einem rund 20-prozentigen Abschlag gezahlt werden sollen.

AUDIO: Ärzte in SH protestieren gegen Lauterbach-Pläne (1 Min) Ärzte in SH protestieren gegen Lauterbach-Pläne (1 Min)

KVSH warnt vor Folgen für Patienten

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) warnt, dass Lauterbachs Pläne dazu führen würden, dass Praxen in Zukunft nicht mehr so viele Patienten versorgen könnten. Auch müssten sie längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Kassenärzte dürfen nicht streiken - deshalb ist der heutige Protest offiziell ein Fortbildungstag.

Weitere Informationen Hamburger Ärzte protestieren gegen geplante Honorarkürzungen Hunderte Arztpraxen in Hamburg blieben am Mittwoch geschlossen. Mehr als 1.200 Ärzte und Praxis-Beschäftigte beteiligten sich an einem Protest-Tag. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2022 | 12:00 Uhr