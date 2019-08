Stand: 29.08.2019 05:00 Uhr

Politik trifft auf Realität: Die Hebamme und der FDP-Chef von Constantin Gill

Sie hat viel zu erzählen. Lilly Bukowski, 25, ist Hebamme. Seit knapp drei Jahren. Ein bisschen schüchtern, aber mit einem Lächeln auf den Lippen, steht sie im Eingangsbereich der Medizin- und Pharmaziehistorischen Sammlung in Kiel und wartet auf ihren Gesprächspartner: Heiner Garg, FDP-Landesvorsitzender, erfährt erst beim Zusammentreffen, mit wem er die nächsten Stunden sprechen wird. So ist das Konzept der Serie "Politik trifft auf Realität".

Das Thema Hebammen fällt in Gargs Zuständigkeitsbereich: Der FDP-Politiker ist eben nicht nur Chef der Liberalen im Norden, sondern auch Gesundheitsminister. Und langjähriger Gesundheitspolitiker, auch schon zu Oppositionszeiten.

Nach einer kurzen, freundlichen Begrüßung im Eingangsbereich geht es gleich ans Eingemachte. Und Garg ist klar, wer den Ton angibt: "Sie sind Chefin des heutigen Verfahrens", sagt er zu Lilly Bukowski. Beide gehen in einen Raum mit Behandlungsstühlen aus früheren Zeiten. "Die waren wirklich aus Metall?" fragt Garg erstaunt. Nicht wirklich bequem, merkt er an. Auch das Gespräch wird zwar freundlich - aber nicht bequem werden.

"Mir persönlich tut das ganz doll weh, wenn ich unter der Geburt rausgehen muss. Weil ich weiß, dass es der Frau jetzt wichtig wäre, dass jemand bei ihr ist." Lilly Bukowski, Hebamme

Hebamme: Personalnot und fehlende Verlässlichkeit

Lilly Bukowski berichtet, dass sie gern Hebamme ist. "Ich liebe Geburten", sagt sie. Aber: "Die Rahmenbedingungen müssen passen." Das ist offensichtlich nicht immer der Fall. Bukowski berichtet von der Arbeitsbelastung durch zu wenig Personal im Krankenhaus. Rund 200 Geburten im Jahr hat sie an ihrer letzten Arbeitsstätte gemacht, was "deutlich über der Empfehlung das Hebammenverbandes" liege.

Sich ausreichend um die Frauen zu kümmern, sie zu begleiten, sei so kaum möglich, sagt Bukowski. Außerdem muss sie noch Notaufnahme-Patienten in Empfang nehmen. "Mir persönlich tut das ganz doll weh, wenn ich unter der Geburt rausgehen muss. Weil ich weiß, dass es der Frau jetzt wichtig wäre, dass jemand bei ihr ist."

Garg fragt nach: "Und wer ist dann noch bei der entbindenden Frau?" Bukowski: "Keiner." Sie wünscht sich einen verpflichtenden Stellenschlüssel für Hebammen. Garg merkt an, selbst wenn man Mindestbesetzungen fürs Personal festlege, müssten immer noch die entsprechenden Fachkräfte gefunden werden.

Die Kamera ist aus - aber das Gespräch geht weiter

Dann hört der FDP-Landeschef weiter zu, stellt immer wieder Fragen. Für ihr Gespräch haben die beiden sich Zeit genommen. Entsprechend fallen keine knappen Politiksprech-Parolen - es entwickelt sich ein echtes Gespräch. Die Chemie zwischen der Hebamme und dem Politiker stimmt offenbar: Auch wenn die Kameras ausgehen, bricht der Gesprächsfaden nicht ab. Die engagierte Hebamme findet offenbar Gehör beim Gesundheitspolitiker.

Sorge um Versicherungsprämien: Vertrag läuft aus

Aber Lilly Bukowski schont ihren Gesprächspartner nicht: Immer wieder äußert sie Kritik. Etwa wenn sie anmahnt, dass ihr in ihrem Job die Verlässlichkeit fehlt. Ein Beispiel: Die hohen Versicherungsprämien für freiberufliche Hebammen werden derzeit noch durch einen Zuschlag der Krankenkassen abgemildert. Aber der bestehende Vertrag läuft 2021 aus. Bukowski ist nebenbei noch freiberuflich tätig und macht sich Sorgen. Sie wünscht sich mehr Sicherheit. "Wenn man alle fünf Jahre neu verhandeln muss, ist das zu viel Druck." Sie spricht von Existenzangst.

"Also eigentlich müssten wir uns heute schon drum kümmern", reagiert Garg. Denn es gehe um die Versorgungssicherung der Bevölkerung. Und um die Verlässlichkeit für die Hebammen. Für den Hinweis sei er dankbar: "Das hat mir noch nie eine Kollegin von Ihnen so gesagt."

Die beiden Gesprächspartner wechseln in den nächsten Raum, der wie eine historische Apotheke eingerichtet ist. Garg strahlt begeistert. Zwischen Ampullen und Tabletten nähern sich die beiden dem nächsten Thema, das Lilly Bukowski auf dem Herzen liegt. Ab 2020 sollen Hebammen studieren - bisher gibt es eine Ausbildung. Diese läuft nur noch bis Ende 2021.

Was passiert, wenn die Hebammenschulen schließen und die zukünftigen Hebammen ihr Studium noch nicht beendet haben? Bukowski meint, dass dann eine Versorgungslücke droht. Zumal doch schon jetzt die Personaldecke eng ist. "Pessimistisch", findet Garg das. Er fragt die Hebamme, was die Politik ihrer Meinung nach tun sollte, um das Problem zu lösen. Dafür sei es schon "zu spät", sagt Bukowski knapp. Die Politik habe das Thema verschlafen.

"Das hat mir noch nie eine Kollegin von Ihnen so gesagt. (...) Ich werde die Themen nicht nur in meinem Herzen bewegen." Heiner Garg, FDP-Landesvorsitzender

Wiedersehen in zwei Jahren zwischen Hebamme und Garg

Am Ende will die Hebamme vom Gesundheitspolitiker wissen, was er unternehmen kann, um die Probleme zu lösen. "Das Privileg, etwas zu gestalten, nutze ich immer wieder", beteuert Garg. Weil vieles im Gesundheitsbereich auf Bundesebene entschieden wird, nennt Garg zwei Möglichkeiten: Gesundheitsministerkonferenzen und Bundesratsinitiativen. Zunächst, kündigt er an, werde er die Themen "nicht nur in meinem Herzen bewegen", sondern im Ministerium mit seinen Fachleuten besprechen, eine Ideenskizze entwickeln und dann mit seinen Ministerkollegen in anderen Bundesländern darüber sprechen.

"Sie glauben gar nicht, was ich alles mitnehme", sagt Garg lachend nach dem Gespräch. Ob er etwas erreichen wird, was die Berufsbedingungen für Lilly Bukowski verbessert - das wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Beide verabreden sich schon einmal: für August 2021.

