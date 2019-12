Stand: 18.12.2019 11:20 Uhr

Pilotprojekt: Wohngeld online beantragen

In vielen skandinavischen Ländern kann man schon lange online einen neuen Personalausweis beantragen oder nach einem Umzug den neuen Wohnsitz eintragen lassen. Die Behörden in Deutschland hinken hinterher. Zum ersten Mal können Bürger in Deutschland jetzt in sechs Pilotkommunen in Schleswig-Holstein Wohngeld über das Internet beantragen. In Flensburg, Kiel, Lübeck, Neumünster, Pinneberg und Reinbek läuft der digitale Antrag nun über das Schleswig-Holstein-Portal.

Online-Antrag senkt Hürde der Antragstellung

Um den neuen Service freizuschalten, kamen Digitialisierungsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Wohnminister Hans-Joachim Grote (CDU) ins Kieler Rathaus. Grote verkündete ein gutes Zwischenergebnis: "Der gesamte Prozess wurde stark vereinfacht und nutzerfreundlicher gestaltet. Bislang haben in Schleswig-Holstein viel zu wenige Berechtigte Wohngeld beantragt. Der Online-Antrag senkt nun die Hürden der Antragstellung für Wohngeldberechtigte." Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer rechnet durch das neue Wohngeldstärkungsgesetz, das zum 1. Januar in Kraft tritt, mit noch mehr wohnungsgeldberechtigten Haushalten in Kiel.

Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) hatte eine Videobotschaft aufgenommen. "Mit der Freischaltung des digitalen Wohngeldantrags haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Jetzt geht es darum, digitalisierte Verwaltungsleistungen auch schnell flächendeckend bereitzustellen", sagte Seehofer.

Bis 2022 sollen 600 Verwaltungsleistungen online sein

Ein Behördensprecher sagte, dass Antragssteller künftig Zeit und Papier sparen. Bislang brauchten sie bis zu zwei Stunden, um den Wohngeldantrag auszufüllen. Das soll jetzt schneller gehen. Der Anlass der neuen Digitalisierungsstrategie ist das sogenannte Onlinezugangsgesetz. Es schreibt vor, dass bis 2022 fast 600 Verwaltungsleistungen digitalisiert sein müssen.

