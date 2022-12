Personalengpässe im ÖPNV: Zahlreiche Zugausfälle in SH Stand: 28.12.2022 14:11 Uhr Verschiedene Bahnunternehmen in SH haben zurzeit mit Personalengpässen zu kämpfen. Das macht sich auf den Strecken bemerkbar. Vielerorts kommt es zu Zugausfällen - die Zahlen häufen sich.

Menschen, die in Schleswig-Holstein auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, haben es momentan nicht leicht. Vielerorts fallen in diesen Tagen Züge aus, weil Personal erkrankt ist. Davon sind Verbindungen in mehreren Landesteilen betroffen.

AKN: Personalengpässe

Die AKN kämpft seit Wochen mit Personalengpässen. Am Mittwoch kam die Mitteilung: Noch bis zum 6. Januar fallen einzelne Fahrten aus. Demnach sind alle AKN-Linien betroffen.

Auf der Linie A1 (Neumünster - Eidelstedt) wurden fünf Fahrten ersatzlos gestrichen, auf der Linie A2 (Henstedt-Ulzburg - Norderstedt) sogar 22. Für die Züge der Linie A3 (Elmshorn - Henstedt-Ulzburg) - von denen insgesamt sieben ausfallen - wurde ein Ersatzbus eingerichtet. Dieser fährt vom 28.12. bis 6.1. (außer an Silvester und Neujahr). Unter der Nummer (041 91) 93 39 33 wurde ein Servicetelefon eingerichtet.

erixx Holstein: Personalmangel und Krankheitsausfälle

Seit dem 11. Dezember ist auch das Unternehmen erixx im regionalen Bahnverkehr in SH unterwegs. Schon der Start verlief alles andere als reibungslos. Auf die zahlreichen Verspätungen und Ausfälle auf der Strecke Kiel - Lübeck - Lüneburg (RE83) und Kiel - Lübeck (RB84) reagierte der Betreiber mit einem ausgedünnten Fahrplan - der jedoch auch nicht eingehalten werden konnte.

Am 23.12. teilte das Unternehmen mit, dass es bis in das neue Jahr hinein zu weiteren, kurzfristigen Zugausfällen kommen werde. Grund ist laut erixx ein 13-prozentiger Krankenstand sowie ein genereller Mangel an Personal.

DB Regio: erhöhter Krankenstand

Geduld brauchen Fahrgäste weiterhin auch auf den Linien RE72 (Kiel - Flensburg) und RB75 (Rendsburg - Kiel) der Deutschen Bahn. Weil auch hier Mitarbeiter krank sind, fallen voraussichtlich bis zum 15. Januar einige Züge aus. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Neben der Online-Reiseauskunft steht auch hier ein Servicetelefon zur Verfügung: (04 31) 53 44 05 00.

