Neue Einreiseverordnung: Urlaub in Dänemark wieder möglich

Stand: 12.05.2021 20:10 Uhr

Im Zuge rückläufiger Corona-Zahlen erleichtert die Bundesregierung das Reisen in Europa. Damit werden auch wieder mehrtägige Aufenthalte in Dänemark möglich - ohne nach der Rückkehr in Quarantäne zu müssen.