Neubau der Rader Hochbrücke soll 2023 starten Stand: 18.01.2022 14:57 Uhr Die etwa 1.500 Meter lange Rader Hochbrücke überführt seit 1972 die A7 von Rendsburg über den Nord-Ostsee-Kanal und die Borgstedter Enge. Weil sie marode ist, muss ein Neubau her. Damit soll es jetzt bald los gehen.

Nächstes Jahr soll der Neubau der sechsspurigen Rader Hochbrücke starten. Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor, das Projekt wird jetzt europaweit ausgeschrieben und soll in den nächsten Wochen vergeben werden.

Rund 200 Einwände bearbeitet

"Wir sind im Zeitplan mit den Planungen", sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Für den Planfeststellungsbeschluss wurden rund 200 Einwände bearbeitet, die meisten davon betrafen laut dem Verkehrsminister den Lärmschutz. Die Konsequenz: Insgesamt 17 Millionen Euro sollen nun in Lärmschutzwände und Flüster-Asphalt fließen. Laut der Bundesplanungsgesellschaft Deges sind 6,9 Kilometer Lärm- und Windschutzwände geplant.

Sechs Jahre Bauzeit

Die neue Brücke wird in zwei Abschnitten gebaut. "Die erste Teilbrücke wollen wir bis 2026 fertig haben", so Buchholz. Dann wird die alte Brücke gesprengt und der Verkehr in beide Richtungen rollt zunächst vierspurig über diesen ersten Teil. Die zweite Hälfte der Brücke soll bis 2029/2030 stehen. "Dann laufen drei Spuren in die nördliche und drei Spuren in die südliche Richtung", sagte Buchholz.

Der Neubau kostet etwa 380 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen erste Arbeiten zur Bauvorbereitung beginnen, dazu gehören zum Beispiel Baumfällarbeiten.

