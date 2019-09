Stand: 03.09.2019 14:48 Uhr

NATO-Marineübung "Northern Coasts" hat begonnen

In der westlichen Ostsee hat am Dienstag das Marine-Herbstmanöver "Northern Coasts" begonnen. Zum 13. Mal nehmen nach Marine-Angaben mehr als 40 Schiffe und ihre Besatzung an der jährlichen Übung teil. Rund 3.000 Soldaten aus NATO- und EU-Staaten sind mit dabei. Mit 1.300 Soldaten stelle die Bundeswehr das größte Kontingent und habe auch die Leitung inne, teilte die Marine mit. In dem Übungsszenario erhebe ein Ostsee-Anrainer Anspruch auf eine der Inseln in der westlichen Ostsee und bedrohe damit die Seewege - die Lebensader vieler Bündnispartner, sagte Flottillenadmiral Stephan Haisch. Er hat auch das Kommando über die Soldaten aus 18 Nationen.

Ostsee ist besonders anspruchsvolles Gebiet

Aus der Marineoperationszentrale in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) wird die Übung gesteuert. "Die Ostsee ist aufgrund der Geografie mit vielen Meerengen und Inseln sowie geringen Wassertiefen ein besonders anspruchsvolles Operationsgebiet", sagte Haisch. Für Haisch und seinen Stab ist "Northern Coasts" auch ein erster Testlauf zur Führung eines maritimen Verbandes dieser Größenordnung: "Wir haben nun als Stab erstmalig die Gelegenheit, uns in der Praxis zu beweisen. Das ist so ein bisschen wie die erste Fahrstunde nach Absolvieren der Theorieausbildung."

Übung bis zum 18. September

Die Deutsche Marine ist mit acht Schiffen und einem Seeaufklärungsflugzeug in der Ostsee vertreten: dem Einsatzgruppenversorger "Bonn", der Fregatte "Lübeck", der Korvette "Oldenburg", dem U-Boot "U31", dem Tender "Donau", den Minenjagdbooten "Weilheim" und "Dillingen", dem Minentauchereinsatzboot "Rottweil" und dem Seefernaufklärungsflugzeug P-3C "Orion". Außerdem nehmen Minentaucher des Seebataillons aus Eckernförde in einer Einsatzeinheit für Kampfmittelbeseitigung im Küstenumfeld an der Übung teil. Bis zum 18. September wird in der westlichen Ostsee zwischen Kiel und Bornholm geübt.

