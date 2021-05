Modellregion Lübecker Bucht: Touristen können kommen Stand: 05.05.2021 13:45 Uhr Darauf haben Hotel-Betreiber, Einzelhändler und Restaurant-Besitzer in der Lübecker Bucht lange gewartet. Der Kreis Ostholstein hat heute grünes Licht für die Modellregion gegeben - Urlauber können ab Sonnabend testweise kommen.

Nachdem der Kreis vor zwei Wochen den Start der Modellregion auf unbestimmte Zeit verschoben hatte, standen die 300 Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen von Neustadt bis Timmendorfer Strand in Warteposition. Als Grund für die Verschiebung nannten die Initiatoren und der Kreis Ostholstein damals das dynamische Corona-Infektionsgeschehen.

Sinkende Corona-Inzidenz macht Start möglich

Stand heute liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostholstein laut Robert Koch-Institut bei 55,8 - die Infektionszahlen sinken. Deswegen dürfe die Modellregion "Innere Lübecker Bucht" am Wochenende starten, teilte das zuständige Gesundheitsamt in Eutin mit. Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU) betonte, dass in der Lübecker Bucht strikt getestet werde, damit möglichst keine infizierten Touristen nach Ostholstein kommen.

Ziel der Modellregion ist, zu testen, wie ein sicherer Urlaub in Pandemiezeiten aussehen kann. Zum Projekt Lübecker Bucht gehören die Gemeinden Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Sierksdorf sowie die Stadt Neustadt.

Schleiregion will verlängern

Seit dem 19. April dürfen Touristen bei strengen Regeln wiederin der Schleiregion und in Eckernförde Urlaub machen. Dort läuft der Test offenbar gut: Der Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH, Max Triphaus, teilte heute mit, dass ein Antrag auf Verlängerung bis zum 13. Juni an das Wirtschaftsministerium geschickt worden sei. Die Modellregion Nordfriesland mit den Inseln Sylt, Amrum und Föhr empfängt seit dem vergangenen Wochenende Touristen. Büsum (Kreis Dithmarschen) folgt am 10. Mai.

