Ministerin Touré auf "Vogue"-Cover

Als offenbar erste amtierende Ministerin erscheint Grünen-Politikerin Aminata Touré auf dem Cover der deutschen "Vogue". Sie wolle damit mehr gesellschaftliche Gruppen mit politischen Themen erreichen, sagte sie.

Aminata Touré (Grüne) hat sich für das Cover der deutschen "Vogue" abbilden lassen. Nach Angaben des Modemagazins ist sie die erste amtierende Ministerin, der die deutsche "Vogue" ihr Titelbild widmet.

Im Interview mit der Zeitschrift erklärte Touré, es sei Aufgabe der Politik, Transparenz über politische Prozesse herzustellen und so gesellschaftliche Gruppen zu erreichen, die vielleicht nicht klassisch mit Politik in Berührung kämen. Das versuche sie durch Präsenz in den sozialen Medien und auch mit der Abbildung in der Modezeitschrift. "Das Herrschaftswissen darüber, wie Politik funktioniert, ebnet oft den Weg in die Politik. In der Praxis führt das leider dazu, dass am Ende oft der gleiche Typ Mensch Politik macht. Das wiederum ist einer der wichtigsten Gründe, warum Leute sagen: Die sind da eh unter sich, das ist nichts für mich, Politik will ich nicht machen", sagte sie in der "Vogue".

Jüngste Ministerin Deutschlands

1992 wurde Aminata Touré in Neumünster geboren. Seit 2017 ist sie im schleswig-holsteinischen Landtag, 2019 wurde sie Vizepräsidentin. Mit ihrer Vereidigung als Ministerin 2022 wurde sie die erste afrodeutsche und jüngste Ministerin Deutschlands.

