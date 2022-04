Michaela Pries: Ein Jahr Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung Stand: 15.04.2022 06:00 Uhr In ihrem ersten Jahr hat Michaela Pries viele Dinge angestoßen und auf den Weg gebracht. Aber besonders in Sachen Barrierefreiheit und medizinsicher Versorgung muss noch viel passieren. Auch der Ukraine-Krieg fordert Kapazitäten, erklärt Michaela Pries im Interview mit NDR Schleswig-Holstein.

Am 22. April 2021 ist Michaela Pries vom schleswig-holsteinischen Landtag einstimmig zur Nachfolgerin von Ulrich Hase gewählt worden. Auf ihr erstes Jahr als Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung blickt die 56-Jährige zufrieden zurück. Dennoch sieht sie für sich und ihr Team in den kommenden Jahren weiter viel Arbeit vor sich. Hauptthemen bleiben Barrierefreiheit, medizinische Versorgung und ein gesellschaftliches Miteinander.

Frau Pries, knapp ein Jahr sind sie nun Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem ersten Jahr?

Hundertprozentig zufrieden kann man natürlich nie sein, weil man noch ganz viele Aufgaben und Arbeit vor sich hat. Aber insgesamt war es ein toller Start in meinen neuen Job.

Sie konnten also schon den ein oder anderen Haken hinter einige Ihrer Projekte machen?

Noch nicht endgültig natürlich. Aber ich bin schon im ersten Jahr trotz der Schwierigkeiten der Pandemie-Situation viel in Schleswig-Holstein herumgereist. Ich habe wahnsinnig viele Menschen, Institutionen und Selbstvertretungen kennengelernt. Für mich ist es da ganz wichtig zu wissen: Wie ist das echte Leben? Wo gibt es Barrieren? Wo gibt es Hindernisse und Probleme? Nur wenn ich das weiß und verstehe, kann ich auch gemeinsam mit den Menschen Lösungen entwickeln. Das ist toll angelaufen, aber da bin ich noch lange nicht am Ende. Schleswig-Holstein ist zwar ein kleines Bundesland, aber eines mit ganz vielen aktiven Menschen - und die möchte ich am liebsten alle kennenlernen.

Da sind Sie zum Beispiel auch in Sachen "barrierefreie Kultur" unterwegs gewesen…

Ja, ich und mein Team haben uns angeschaut, wie Menschen mit Behinderung bei uns in Schleswig-Holstein Museen besuchen oder auch selbst Teil der Kunstszene werden können. Und da haben wir gesehen, dass sich viel bewegt und mehr Bewusstsein entsteht. Und das entsteht natürlich auch durch unsere Nachfragen und Besuche. So entsteht Stück für Stück ein größeres und stabileres Netzwerk mit möglichst kurzen Wegen.

Weitere Informationen Viele Erleichterungen für Menschen mit Behinderung in SH geplant Von Bahnhof bis Schule: Ein Aktionsplan des Landes listet mehr als 50 konkrete Maßnahmen auf, die im Alltag helfen sollen. mehr

Helfen Ihnen bei Ihrer Arbeit auch Ihre persönlichen Erfahrungen? Sie leiden selbst an einer chronischen rheumatischen Erkrankung. Und auch als Ihre Mutter schwer erkrankte, haben Sie sich um sie gekümmert…

Stichwort: echtes Leben! Erfahrungen helfen. Es ist eben etwas anderes, ob ich mir etwas aus der Theorie erarbeite oder ob ich etwas persönlich erlebt habe. Man geht einfach anders und auch persönlicher, sensibler an die Themen heran.

Sie waren vor Antritt als Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung über zehn Jahre bei der Stiftung Drachensee aktiv. Jetzt arbeiten Sie auf politischer Ebene. Stoßen Sie da eher auf Gegenwind oder auf offene Türen?

Also, die Türen sind wirklich sehr offen. Ich sehe bei allen Politikerinnen und Politikern aus den Fraktionen des Landtages ein großes Verständnis und Entgegenkommen. Natürlich wünsche ich mir immer mehr. Das ist ja auch meine Aufgabe. Aber das Thema Inklusion ist fest als Aufgabe verankert. Wir werden viel nach unseren Wünschen und Bedürfnissen gefragt. Und sie werden vor allem berücksichtigt. Und das ist ein tolles und wichtiges Signal.

Thema Pandemie. Während sich für die gesunden Menschen der Alltag mehr und mehr normalisiert, bleiben für die Menschen mit Behinderung vermutlich weiterhin viele Probleme aktuell?

Ja. Krisenzeiten bringen strukturelle Probleme immer besonders deutlich hervor. Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen sind jetzt gleichgestellt mit Pflegeeinrichtungen. Das heißt, dort gilt weiter Maske, Abstand, all diese Dinge. Ein Problem, das für Menschen, die rausgehen und nicht mal mehr im Supermarkt eine Maske tragen müssen, kaum nachvollziehbar ist. Wir haben nach wie vor Menschen, die hochvulnerablen Gruppen angehören, sich nicht impfen lassen können und sich seit langer Zeit in einer Isolations-Situation befinden.

Natürlich profitieren auch viele Menschen mit Behinderung von den Öffnungsschritten. Es kann wieder Sport gemacht oder ins Kino gegangen werden. Aber es gibt eben immer diesen Teil der Menschen, die einfach in einer Situation gefangen sind, aus der sie wohl auch perspektivisch nur schwer rauskommen werden. Das ist auch für die politischen Entscheider ein Spagat. Was macht man? Wie kann es funktionieren die besonders Gefährdeten zu schützen und sie dennoch weiter zurück ins alltägliche Leben zu holen. Es ist immer noch für alle eine schwierige Situation, in der Entscheidungen fallen, die für bestimmte Gruppen nie ideal sind.

Der Krieg in der Ukraine ist für alle betroffenen Menschen furchtbar. Und bringt auch in Ihrem Job besondere Probleme mit sich…

Absolut. Wir haben da sehr frühzeitig positioniert und versucht Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Bundes- und Landesregierung zu skizzieren, die es braucht, um Menschen mit Behinderung aus der Ukraine zu unterstützen und Zuflucht bieten zu können. Wir haben da einfach keine Erfahrungen. Und dementsprechend auch keine etablierten Strukturen. Die müssen wir jetzt klar, sachlich und ruhig miteinander erarbeiten. Es gibt diesen ersten humanitären Impuls, die Menschen mit Behinderung, ihre Familien und auch Betreuerinnen und Betreuer aus der Ukraine herauszuholen. Das ist klar und verständlich. Aber das muss gut vorbereitet sein, so dass es für die Betroffenen auch eine Perspektive gibt.

Weitere Informationen Stiftung Drachensee: Flüchtlinge sicher untergebracht Nach anfänglichen Kommunikationsproblemen zwischen Stiftung, Land und Kreis sind vorerst alle Flüchtlinge untergebracht. mehr

Die Anforderungen und Bedürfnisse für die benötigten Unterkünfte sind da sehr komplex. Nicht jeder kann überall untergebracht werden. Und es gibt auch nicht überall genügend Kapazitäten. Auch das müssen wir im Blick behalten, um dann natürlich so gut wie möglich zu helfen. Da braucht es bundesweit - und da arbeiten wir gerade dran - eine klare Kommunikation, klare Zuständigkeiten und ein gutes Netzwerk, um zu sehen, wer wo am besten aufgehoben ist. Da benötigen wir mehr Struktur.

Ein turbulentes Jahr im Amt ist rum - mindestens fünf weitere folgen noch. Was steht da für Sie im Fokus?

Natürlich weiter die umfängliche Barrierefreiheit! Also nicht nur bauliches wie Treppen und Wege. Auch digitale Barrierefreiheit ist wichtig - das hat die Corona-Pandemie gezeigt. Der Zugang zu Informationen und Onlinediensten muss besser werden. Da gibt es eine Menge zu tun. Da ärgert es mich auch, dass es klare gesetzliche Grundlagen gibt, die aber oft einen zeitlich zu großen Spielraum bieten. Besonders in der Privatwirtschaft. Da wünsche ich mir etwas mehr Druck. Denn es schadet ja niemandem, etwas barrierefrei nutzen zu können.

Und auch auf dem Gesundheitssektor muss in Sachen Versorgung von Menschen mit Behinderung etwas passieren. Und da ganz explizit die barrierefreie gynäkologische Versorgung von Frauen mit Behinderung. Da haben wir eine sehr schwierige Situation in Schleswig-Holstein, die so nicht haltbar ist. Es liegt mir sehr am Herzen, da für Besserung zu sorgen. Da bin ich auch schon in konkreten Gesprächen.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Pries.

Das Interview führte NDR Schleswig-Holstein Reporter Lars Grüning.

Weitere Informationen Das ist die neue Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung Seit 2010 ist die 55-Jährige in der Kieler Stiftung Drachensee aktiv. Nun bereitet sie sich auf ihren neuen Job vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2022 | 08:00 Uhr