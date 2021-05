Merkel: NordLink ist "Meilenstein für die Energieversorgung" Stand: 27.05.2021 12:48 Uhr Bereits seit mehreren Wochen tauscht NordLink Strom zwischen Deutschland und Norwegen aus. Heute wurde die Stromtrasse offiziell eröffnet - digital.

Ein großes Energie-Projekt zwischen zwei Ländern - das ist NordLink. Das Seekabel - von Experten auch grünes Kabel genannt - läuft durch die Nordsee und verbindet Wilster (Kreis Steinburg) mit Tonstad in Norwegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das rund zwei Milliarden Euro teure Projekt heute Vormittag zusammen mit der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg mit einem symbolischen Knopfdruck in Betrieb genommen. Wegen der Corona-Pandemie gab es keinen großen Festakt. Merkel sagte, mit NordLink setze man einen Meilenstein für die Energieversorgung in Europa. Sie hoffe, dass es nicht das letzte deutsch-norwegische Kooperationsprojekt im Energiesektor ist. Und Merkel weiter: NordLink alleine löse Deutschlands Energie- und Netzprobleme nicht. Es müssten weitere Projekte, zum Beispiel in den Bereichen Offshore-Windkraft und Wasserstoff folgen, um die Energiewende in Europa zu schaffen.

Brücke nach Norwegen

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) und Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) nahmen an der symbolischen Inbetriebnahme teil. Günther betonte: "Für Schleswig-Holstein als Energiewende-Land eröffnet die neue Stromtrasse ganz neue Perspektiven." NordLink sei ein herausragendes Beispiel für die gemeinsamen deutsch-norwegischen Anstrengungen im internationalen Klimaschutz, so der Ministerpräsident. Minister Albrecht sprach zuvor von einem richtigen Leuchtturmprojekt, mit dem es gelungen sei, die Brücke nach Norwegen zu schlagen.

Strom fließt in die eine oder andere Richtung

Das Gleichstrom-Kabel NordLink ist insgesamt 620 Kilometer lang und transportiert ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien. Der deutsche Netzbetreiber Tennet exportiert überschüssigen Strom von deutschen Windkraftanlagen damit nach Norwegen. Im Gegenzug transportiert der norwegische Betreiber Statnett Strom aus den dortigen Wasserkraftwerken nach Deutschland - zum Beispiel, wenn sich die Windräder bei Flaute nicht drehen.

Dazu gilt ein "Entweder-oder-Prinzip": Der Strom kann entweder in die eine oder in die andere Richtung fließen. "Wenn zu erwarten ist, dass an einem Tag die Strompreise in Norwegen besonders günstig sind, wird Deutschland eher Strom einkaufen", erklärt Tennet-Sprecher Matthias Fischer. "Hat Norwegen einen hohen Strom-Bedarf und an den Küsten in Norddeutschland wird günstig viel Windstrom erzeugt, wird dieser Strom nach Norwegen exportiert", so Fischer. NordLink kann künftig bis zu 3,6 Millionen Haushalte in beiden Ländern versorgen - in etwa so viel wie eineinhalb konventionelle Kraftwerke.

Die Leitung verläuft über 520 Kilometer als Seekabel durchs Wattenmeer und am Grund der Nordsee. Es ist derzeit eine der längsten Verbindungen dieser Art auf der Welt. Am Deich nördlich von Büsum erreicht NordLink das Festland. Das Kabel führt als Erdkabel einmal quer durch den Kreis Dithmarschen, unter dem Nord-Ostsee-Kanal hindurch bis nach Nortorf bei Wilster (Kreis Steinburg). Dort befindet sich eine der beiden sogenannten Konverterstationen. An diesen Standorten wird der Strom von Gleich- in Wechselstrom umgewandelt oder andersrum von Wechsel- in Gleichstrom - je nach Marktlage. Dort wird der Strom auch entnommen oder eingespeist. Am Umspannwerk Wilster soll künftig auch einer der beiden Stränge des SuedLink-Kabels beginnen und erneuerbare Energie bis nach Süddeutschland transportieren.

