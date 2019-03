Stand: 18.03.2019 14:49 Uhr

160-Millionen-Euro-Pläne für die Marschbahn

Von den Problemen auf der Marschbahn können viele Pendler und Bahnreisende ein Lied singen: Verspätungen und Zugausfälle prägen die Strecke zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg-Altona seit vielen Monaten. Auf die Forderungen der Pendler und der Politik hat die Deutsche Bahn (DB) nun reagiert und heute in Husum (Kreis Nordfriesland) neue Pläne vorgestellt. Bis 2023 will das Unternehmen rund 160 Millionen Euro in die Verbesserung der Strecke investieren.

Reisende müssen sich auf Behinderungen einstellen

Das Geld soll auf knapp 200 Schienenkilometern in neue Gleise, neue Weichen, moderne Bahnübergänge und die Erneuerung der Signaltechnik gesteckt werden. "Wurde aber auch Zeit", meint Achim Bonnichsen von der Sylter Pendlerinitiative. Denn immerhin sei Jahrzehnte nichts in die Strecke investiert worden. Doch bis Zugreisende endgültig davon profitieren können, müssen sie sich noch gedulden - und die Zähne zusammenbeißen: Die Bauarbeiten bringen notgedrungen auch Fahrplanänderungen. Und auch wenn sie die DB nach eigenen Angaben eng mit den Pendlervertretern, Touristikern und Unternehmensvertretern auf der Insel abgestimmt hat, müssen sich die Bahnpendler in der kommenden Zeit auf Behinderungen einstellen.

Bauarbeiten in Etappen geplant

In diesem Jahr ist der Teil zwischen Husum und Westerland dran. Bereits Ende März sollen die ersten Arbeiten starten, danach soll es in Etappen weitergehen. Um den Verkehr auf der Strecke nicht zu sehr zu belasten, soll auch nachts gearbeitet werden. Darüber hinaus werde versucht, Überlagerungen mit Ferienzeiten zu vermeiden, heißt es in seitens der DB. Zweigleisige Stücke der Strecke sollen demnach auch nicht total gesperrt werden, damit der Verkehr eingleisig aufrecht erhalten werden kann.

