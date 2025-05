Stand: 14.05.2025 07:43 Uhr Schüsse bei Raub in Schleswig: Polizei sucht Zeugen

Nach einem bewaffneten Raub am frühen Morgen des 11. Mai sucht die Kriminalpolizei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) Zeugen. An der Schleiuferpromenade soll ein Mann von einem 17- und einem 19-Jährigen gegen 2.45 Uhr Bargeld und Wertsachen erbeutet haben. Er schoss dabei dreimal in die Luft. Die Ermittler vermuten, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Der Täter floh auf einem Fahrrad mit einer Brieftasche in Richtung des Stadtteils Friedrichsberg. Er sprach akzentfrei Deutsch, ist mit 1,60 bis 1,70 Metern eher klein, etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank.

