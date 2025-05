Stand: 14.05.2025 06:49 Uhr Damp: Feuer in Reha-Einrichtung

In einer Reha-Einrichtung in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am späten Dienstagabend gebrannt. Etwa 400 Menschen mussten laut Polizei deswegen kurzzeitig die Einrichtung verlassen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten alle Gäste wieder zurück. Verletzte gab es nicht. Warum es brannte und wie viele Helfer der Feuerwehr vor Ort waren, werde noch ermittelt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde