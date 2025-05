Corona-Studie aus Kiel: Vitamin-B3-Präparat hilft Erkrankten Stand: 13.05.2025 16:09 Uhr Corona kann auf den Darm schlagen, besonders das Mikrobiom ist davon betroffen. Ein Vitamin-B3-Präparat aus Kiel hat in einer Studie die Erholung während einer COVID-19-Erkrankung beschleunigt.

von Antonia Ross

Wer an Corona erkrankt, ist oft wochenlang nicht wieder vollständig leistungsfähig. Forschende des Exzellenzclusters "Precision Medicine in Chronic Inflammation" (PMI) am UKSH in Kiel haben eine Tablette entwickelt, die genau diesen Erholungsprozess beschleunigen kann. Sie trägt den Namen CICR-NAM und enthält Nicotinamid, eine spezielle Form von Vitamin B3.

Corona kann sich auf Darm-Gesundheit beeinträchtigen

Anders als herkömmliche Präparate wird das Vitamin erst im Dick- und Enddarm freigesetzt. Dort kann es gezielt wirken - unter anderem auf das Mikrobiom, also die Gemeinschaft nützlicher Bakterien im Darm, die bei Covid-19 oft aus dem Gleichgewicht gerät.

"Mit diesen Ergebnissen ist ein Durchbruch erzielt worden. Eine vollständig auf molekularer Ernährung basierende Intervention kann tatsächlich den Verlauf einer schweren Infektionserkrankung wie Covid-19 beeinflussen." Stefan Schreiber, Direktor der Klinik für Innere Medizin I am UKSH

Studie mit 900 an Covid-19 erkrankten Menschen

In der placebokontrollierten Studie untersuchten die Forschenden 900 an Covid-19 erkrankte Personen aus ganz Deutschland. Die Hälfte nahm das neue Präparat CICR-NAM, die andere Hälfte ein Placebo. Nach zwei Wochen hatten die Patientinnen und Patienten in der Nicotinamid-Gruppe deutlich häufiger ihre normale körperliche Leistungsfähigkeit zurückgewonnen.

Auch Risikopatienten - etwa Raucher oder Menschen mit Vorerkrankungen - profitierten laut den Forschenden von der Behandlung. Sie zeigten im Vergleich zur Placebo-Gruppe nach sechs Monaten seltener Symptome von Post-COVID.

Das Mikrobiom spielt eine zentrale Rolle

Neben der klinischen Wirkung untersuchten die Forschenden auch das Darmmikrobiom der Teilnehmenden - also die Vielzahl an Mikroorganismen, die bei gesunden Menschen wichtige Aufgaben für die Verdauung und das Immunsystem übernehmen. Dabei zeigte sich: In der Nicotinamid-Gruppe normalisierte sich die Zusammensetzung dieser Bakteriengemeinschaft deutlich schneller.

"Damit haben wir erstmals gezeigt, dass die Beeinflussung des Mikrobioms, in diesem Fall durch eine Nährstoffergänzung, einen positiven Effekt bei einer Virusinfektion haben kann." Philip Rosenstiel, Direktor des Instituts für Klinische Molekularbiologie am UKSH

Entzündliche Darmerkrankungen jahrelange Forschung am UKSH

Das patentierte CICR-NAM-Präparat ist das Ergebnis jahrelanger Forschung innerhalb des Exzellenzclusters PMI. Schon 2012 wiesen die Forschenden nach, dass ein Mangel an Nicotinamid Entzündungen im Darm fördert und das Mikrobiom negativ verändert.

"Die Wirksamkeit des speziell verkapselten Vitamins B3 bei einer so schweren Infektionskrankheit wie COVID-19 eröffnet völlig neue Einsichten und Behandlungswege der Entzündungshemmung." Prof. Joachim Thiery, Dekan der Medizinischen Fakultät und Vorstand für Forschung und Lehre des UKSH, Campus Kiel

Die vollständigen Ergebnisse der Studie sind in der renommierten Fachzeitschrift Nature Metabolism veröffentlicht worden.

Präparat noch nicht auf dem Markt: Noch keine Zulassung

Das Präparat CICR-NAM ist bislang nicht im Handel erhältlich. Bevor es auf den Markt kommen kann, muss zunächst ein Unternehmen gefunden werden, das die Produktion und Zulassung übernimmt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 12.05.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medizinische Forschung Coronavirus