Stand: 14.05.2025 12:11 Uhr Mann auf der A7 mit zehn Kilogramm Haschisch gestoppt

Der Zoll hat auf der A7 bei Bimöhlen (Kreis Segeberg) zehn Kilogramm Haschisch sichergestellt. Die Drogen befanden sich in einem Auto mit dänischem Kennzeichen, das auf dem Rastplatz Sielsbrook kontrolliert wurde. Im Kofferraum des Wagens befanden sich zwei Koffer und zahlreiche Kleidungsstücke. Der 32-jährige Fahrer reagierte laut den Zöllnern nervös und gab an, dass es sich ausschließlich um Kleidung seiner Frau handelte. In einem der beiden Koffer fanden Kontrolleure dann allerdings 20 Pakete mit jeweils rund 500 Gramm Haschisch, ein Gramm Kokain sowie 8.600 Dänische Kronen, was umgerechnet etwa 1.150 Euro entspricht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

