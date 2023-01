Linienbus rutscht kurz vor Kaltenkirchen in Straßengraben Stand: 23.01.2023 17:58 Uhr Kurz vor Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist am Montagnachmittag ein Bus von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer erlitt einen leichten Schock.

In der Schmalfelder Straße kurz vor dem Ortseingang von Kaltenkirchen ist am Montagnachmittag ein Linienbus in den Straßengraben gerutscht. Warum das Fahrzeug in dem Waldgebiet von der Straße abkam, ist laut Polizeiangaben noch unklar.

Keine Fahrgäste an Bord

Der Busfahrer blieb unverletzt. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nach Angaben der Leitstelle West nicht im Wagen. Die Bergungsarbeiten mit Hilfe von zwei Bergungsfahrzeugen und Seilwinden sind mittlerweile beendet und die Schmalfelder Straße ist wieder frei.

