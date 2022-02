Levensauer Hochbrücke: So schwierig ist der Neubau Stand: 11.02.2022 19:01 Uhr Die marode gewordene Levensauer Hochbrücke soll ersetzt werden von einer neuen, breiteren Brücke. Was in einer Animation einfach aussieht, ist tatsächlich ein aufwendiger Kraftakt.

Die Bauarbeiten an der Brücke laufen längst. Aktuell werden Löcher in die Uferböschung gebohrt - insgesamt 36. Sie dienen später der Stabilität, denn die alten Brückenköpfe auf der Südseite müssen erhalten bleiben, erklärt Andreas Rasmus, Leiter des Projekts. Die Brückenköpfe müssen bleiben, weil sich in den Gemäuern des sogenannten Widerlagers Fledermäuse eingenistet haben.

"Wir wollen die Brücke abreißen, dann werden die Brückenbögen fehlen. Und da ist eine ganz erhebliche horizontale Kraft, die das Widerlager in der Böschung hält. Das heißt, wenn wir die Brücke rausbauen, rutscht eventuell über die Jahre hinweg das Widerlager in den Kanal", erklärt Rasmus. Eine Bohrfallwand soll das verhindern und das Widerlager in seiner Position halten.

Bauen unter besonderen Bedingungen

Mehr als 30 Meter tief müssen die Löcher sein. Dort unten sind Mergel und Sand fest zusammengepresst. Dieses Gemisch aufzubrechen dauert. Für einen einzigen Bohrpfahl brauchen sie fast eine Woche - gerade wenn sie direkt unter der Brücke arbeiten. "Die Schwierigkeit hier ist quasi die Höhenbegrenzung. Wir arbeiten hier unter der Brücke und haben immer nur diese sechs Meter zur Verfügung", sagt Bauleiter Thomas Wommelsdorf.

Ziel: Neue Brücke in sechs Jahren

In spätestens sechs Jahren soll die neue Brücke befahrbar sein. Andreas Rasmus muss die Pläne in die Realität umsetzen. "Wir wollen die Widerlager weiter sichern. Wir wollen unten die Uferwand herstellen. Wir wollen die neuen Bodengründungen herstellen, wir wollen die neuen Widerlager herstellen. Dann wollen wir eine neue Brücke bauen und auf der Nordseite die alten Sachen wieder abreißen", so der Projektleiter. Man könne daran gut erkennen, wie viele Einzelmaßnahmen hintereinander nötig seien. Und wie schwer die Taktung sei, so Rasmus weiter.

Allein die Arbeiten an der Böschung auf der Südseite nehmen noch mehrere Monate in Anspruch. Von 36 Bohrpfählen sind 31 fertig. Ein paar Jahre wird die alte Brücke also noch stehen, bevor sie von der neuen ersetzt wird.

