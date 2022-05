Krake, Rutsche und Sprungtürme: 50 Jahre Erlebnisbad Bredstedt Stand: 07.05.2022 10:00 Uhr Das Erlebnisbad Bredstedt gibt es jetzt seit 50 Jahren. In all der Zeit ist viel passiert. Klar ist: Viele Menschen fühlen sich dem Bad bis heute verbunden.

Schwimmkrake Lobster ist einer der vielen Höhepunkte für die Besucher des Erlebnisbades Bredstedt (Kreis Nordfriesland). Schwimmmeister Bernd Ingwersen hat sie vor Öffnung des Bades noch festgemacht, damit sie nicht wegschwimmt, wenn Kinder und Jugendliche auf dem riesigen Gummitier herumturnen.

24,8 Grad warmes Wasser

Die Badesaison hat im Erlebnisbad Bredstedt gerade begonnen. Sprungturm, Kletterwand, Liegewiese und jede Menge Wasser - 24,8 Grad warm - locken die Besucher. Und das seit 50 Jahren. Solange gibt es das größte Erlebnisbad des Kreises Nordfriesland nun schon.

1972 nur ein Becken

Im Mai 1972 wurde das Schwimmbad eröffnet. Damals gab es noch ein Becken mit fünf Bahnen. Stammgast Maren Hansen erinnert sich: "Wir hatten 50-Meter-Bahnen und wir hatten immer viel Spaß gehabt. Es war auch damals ein begehrtes Becken."

Das Bad hat sich immer weiter weiterentwickelt. Highlights sind die riesige Kletterwand und die Wasserrutsche. Die brannte bei Reinigungsarbeiten vor drei Jahren ab - und wird gerade neu gebaut.

Seit 22 Jahren Schwimmmeister

Maren Hansen fühlt sich ihrem Schwimmbad bis heute verbunden. Genau wie Schwimmmeister Bernd Ingwersen. Der 59-Jährige tut schon seit 22 Jahren hier Dienst, trainiert hier auch Rettungsschwimmer der Wasserwacht. Er hat noch sechs Jahre bis zur Rente, will aber auch danach mit dem Schwimmbad verbunden bleiben. "Die Kinder und Jugendlichen, wenn sie hier Spaß und Freude haben, dann hab ich auch Spaß. Ich fahr gerne hier hin, ich mach es gerne", erzählt er.

Und auch die Stadt Bredstedt steht zu ihrem Schwimmbad. 300.000 Euro gibt sie im Jahr für das Erlebnisbad aus. Aber nur rund 100.000 Euro kommen durch Eintrittsgelder wieder rein. Bürgermeister Edgar Techow (Wählergemeinschaft Bredstedt) betont: "Es geht ja nicht nur darum, an das Schwimmbad zu denken, sondern auch an die Attraktivität der Region zu denken - und auch an die Schulen. Auf das Schwimmbad können wir nicht verzichten."

50-Jahr-Feier im Juni

Und so ist das Bad weiterhin ein Erlebnistreffpunkt für die Menschen aus der Region. Bis zum 1. Juli hat es von 13 bis 19 Uhr geöffnet, danach werden die Öffnungszeiten verlängert. Am 18. Juni werden die fünfzig Jahre gefeiert, es folgen Aktionen wie Springwettbewerbe, Beachpartys und Hundeschwimmen. Bis das Erlebnisbad dann im September wieder seine Tore schließt - bis zur nächsten Saison.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.05.2022 | 19:30 Uhr