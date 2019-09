Stand: 21.09.2019 06:00 Uhr

Brunsbüttel: Klima-Camp sorgt für großen Polizeieinsatz

In Sankt Margarethen in der Wilstermarsch erwarten die Organisatoren eines Klima-Camps am Wochenende etwa 1.000 Teilnehmer. Die Gruppe "Free the Soil" will dabei nach eigenen Angaben mit den Besuchern über die Rolle der industriellen Landwirtschaft diskutieren. Die Organisatoren planen außerdem eine sogenannte Massenaktion gegen den Düngemittelhersteller Yara. Das Werk in Brunsbüttel befindet sich etwa vier Kilometer vom Klima-Camp entfernt. Die Polizei will die Anlagen im größten Industriegebiet Schleswig-Holsteins mit mehr als 500 Einsatzkräften schützen. "Im Vordergrund stehen die hohen Güter und das Recht auf freie Meinungsäußerung und der Versammlungsfreiheit", sagte Einsatzleiter Holger Meincke von der Polizeidirektion Itzehoe. "Sollten Konfliktsituationen auftreten, werden meine Einsatzkräfte angemessen und konfliktvermeidend handeln und entsprechende Lösungen vor Ort suchen."

Organisatoren planen "zivilen Ungehorsam"

Die Aktivistinnen und Aktivisten von "Free the Soil" kritisieren die industrielle Landwirtschaft. "Das aktuelle landwirtschaftliche System zerstört fruchtbare Böden, beutet Menschen des Globalen Südens aus und ist eine der Hauptursachen für die Klimakrise", heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des Klima-Camps soll es nach ihren Angaben eine Aktion mit "massenhaften zivilen Ungehorsam" gegen den norwegischen Yara-Konzern geben, der in Brunsbüttel unter anderem Düngemittel für die Landwirtschaft herstellt. Auf ihren Internetseiten rufen die Veranstalter zur Blockade des Werkes auf: "Wir müssen die zerstörerischen Praktiken der industriellen Landwirtschaft aufdecken und entschlossen gegen die wenigen Unternehmen vorgehen, die von ihnen profitieren, bis wir sie endgültig stillgelegt haben." Außerdem zeigen sie Fotos von Aktivisten am Wassergraben und am Sicherheitszaun des Yara-Werkes.

Polizei fordert Unterstützung an

Die Landespolizei hat für den Einsatz eine "Besondere Aufbauorganisation" (BAO) gegründet. "Diese Struktur ermöglicht es der Polizei, bei Aktionen und Protesten im Industriegebiet Brunsbüttel ansässige Firma, ausreichend vorbereitet zu sein", teilte die Polizei mit. Die meisten der mehr als 500 Beamten kommen laut Polizei aus Schleswig-Holstein, aber auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Die Einsatzleitung will nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein mit dem großen Aufgebot auch verhindern, dass Aktivistinnen die Industrieanlagen betreten können. "Die Grenze der Versammlungsfreiheit endet bei Vorliegen erheblicher Straftaten sowie bei unmittelbarer Gefahr für Leib oder Leben oder hochwertiger Sachgüter", heißt es von der Polizei.

Größtes Industriegebiet Schleswig-Holsteins

Yara produziert an dem Standort an der Elbe nach eigenen Angaben mit großem Energieaufwand verschiedene Produkte. Eine Ammoniaksyntheseanlage erzeugt laut Unternehmen die Luftgase Stickstoff, Sauerstoff und Argon, die für verschiedene technische und industrielle Anwendungen benötigt werden. In einer Harnstoffanlage entsteht unter anderem der Diesel-Zusatz AdBlue.

In direkter Nachbarschaft produzieren und handeln andere Unternehmen aus der Chemie- und Energiewirtschaft. Mit einer Fläche von 2.000 Hektar ist der ChemCoast Park nach eigenen Angaben das größte Industriegebiet in Schleswig-Holstein. Das dortige Atomkraftwerk befindet sich derzeit im Rückbau. Direkt nebenan planen Investoren den Bau des ersten Import-Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland.

