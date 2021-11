Kiel: Demo gegen Personalmangel in Kitas Stand: 18.11.2021 07:41 Uhr Kita-Eltern demonstrieren heute in Kiel gemeinsam mit Erzieherinnen und Erziehern gegen den Personalmangel in Kindertagesstätten. Die Landeselternvertretung hat landesweit zu diesem Protest aufgerufen.

Axel Briege, der Sprecher der Landeselternvertretung in Schleswig-Holstein, bekommt in letzter Zeit immer wieder Anrufe von Eltern, weil die Kita plötzlich die Betreuungszeiten einschränkt oder sogar ganz schließt. Der Grund: zu wenig Personal. Das sei furchtbar für arbeitende Eltern, so Briege.

Die Landeselternvertretung hat landesweit zum Protest aufgerufen. Start der Demonstration ist um 11 Uhr in Kiel bei der Uni - Ziel ist das Landeshaus, wo auch mit Politikern gesprochen werden soll.

Forderung: Mehr Kita-Fachkräfte

Die Demonstranten fordern von der Landesregierung, dass mehr Fachkräfte eingestellt werden und dass die Arbeit vor allem in der Ausbildung besser bezahlt wird. Laut einer ver.di-Umfrage fehlen in Schleswig-Holstein mehr als 5.000 Fachkräfte in den Kitas. Und die Agentur für Arbeit meldet mehr als 800 offene Stellen im Land.

