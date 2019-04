Stand: 24.04.2019 08:24 Uhr

Kiel: Bundesamt informiert über Atommüll-Endlagersuche

Es ist wohl die schwierigste Aufgabe im Zusammenhang mit dem geplanten Aus für die Atomenergie in Deutschland: die Suche nach einem Endlager für hoch radioaktive Abfälle aus deutschen Kernkraftwerken. Streit und Protest sind vorprogrammiert. Wie und nach welchen Kriterien bundesweit der beste Standort gesucht werden soll, ist heute Abend erstmals Thema bei einer Informationsveranstaltung für Bürger im Landeshaus in Kiel. Es ist die bundesweit erste von vielen Infoveranstaltungen vom Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE).

Neubeginn mit "weißer Landkarte"

Seit Jahrzehnten sucht Deutschland ein Endlager. Ursprünglich war es im niedersächsischen Salzstock Gorleben geplant. Der Salzstock war jahrzehntelang auf seine Tauglichkeit als Endlager für hoch radioaktiven Müll untersucht worden. Im Jahr 2013 wurden die Erkundungsarbeiten im Zuge des Neustarts bei der Endlagersuche eingestellt. Im Zusammenhang mit der Energiewende wurde aber beschlossen, das Auswahlverfahren neu zu starten und mit einer sogenannten "weißen Landkarte" zu beginnen. Seit Mai 2017 regelt die Suche nach einem Endlager das Standortauswahlgesetz. Und es sieht unter anderem die Beteiligung der Öffentlichkeit und der betroffenen Gemeinden vor. Das BfE überwacht das Suchverfahren. Bis 2031 will der Bund einen geeigneten Ort finden - maximale Sicherheit für eine Million Jahre lautet das Ziel.

Mindestanforderungen und Ausschlusskriterien

Auf Basis festgeschriebener Kriterien suchen Experten geeignete Regionen aus. Unter anderem gelten folgende Mindestanforderungen:



Zwischen Erdoberfläche und Endlager müssen 300 Meter Gestein liegen

Das Endlager selbst muss von einer 100 Meter starken Schicht aus Granit, Salz oder Ton umgeben sein

Ausgeschlossen sind Gebiete, deren Untergrund beschädigt oder gefährdet ist. Es soll etwa kein atomares Endlager dort gebaut werden, ...



wo Erdbeben möglich sind

wo es Bergwerke gibt oder gab und

in denen es Vulkane gibt.

Erste Ergebnisse für 2020 geplant

Auch in Schleswig-Holstein werden wohl - wie im gesamten Bundesgebiet - Orte nach ihrer Eignung geprüft werden. In Schleswig-Holstein wurde in den vergangenen Jahren immer wieder über Namen verschiedener Gemeinden spekuliert, die bereits in früheren Gutachten als Endlager in Betracht gezogen worden waren. So taucht zum Beispiel die Gemeinde Sterup im Kreis Schleswig-Flensburg in einem alten Gutachten von Mitte der 1990er-Jahre auf.

Beauftragt mit der Suche ist ein bundeseigenes Unternehmen - die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Es wertet derzeit geologische Daten aus ganz Deutschland aus. Aus den Ergebnissen erstellt sie dann eine Karte mit Regionen, in denen ein Endlager gebaut werden könnte. Erste Ergebnisse, welche Gebiete möglicherweise für weitere Erkundungen in Frage kommen, hat das Unternehmen für das nächste Jahr angekündigt. Die Entscheidung über einen Endlager-Standort treffen am Ende Bundestag und Bundesrat.

