Kampfschwimmer in Niger: Warum der Dreh fast gescheitert wäre Stand: 08.02.2022 16:00 Uhr Die Kampfschwimmer der Marine aus Eckernförde sind in der Republik Niger im Einsatz. Ein NDR-Team hat sie begleitet. Die Lage dort ist gefährlich - auch für Journalisten.

von Andreas Schmidt

Auf den letzten Metern verwirbelt roter Staub die Sicht. Nach zweieinhalb Stunden Flug von Niamey in einem gepanzerten ukrainischen Hubschrauber setzten wir auf der improvisierten Landepiste aus Laterit auf. Verwittertes, zermahlenes, rotes Gestein, plattgewalzt und gewässert von deutschen Spezialpionieren. Es ist 19 Uhr in Tillia, Niger, dicht an der Grenze zu Mali. Die Sonne sinkt mit rasender Geschwindigkeit. Die ukrainischen Piloten öffnen die Tür, ihre Wodkaschwaden ziehen durch den Transporthubschrauber. Es ist noch immer brüllend heiß. Wir sind da.



Der deutsche Luftwaffenoberst Christian Mayer ist zur Begrüßung aus dem Feldlager gekommen. Er ist bewaffnet und trägt eine schusssichere Weste, wie alle, die sich außerhalb des befestigten Lagers bewegen. Auch wir legen unsere Westen an. Die Helme haben wir dabei. Es ist ein seltsames Gefühl, eine Ahnung davon, dass wir in einem der gefährlichsten Gebiete der Welt gelandet sind.

Die gefährlichste Gegend der Welt

Wir haben uns intensiv vorbereitet, wir wissen um die Gefahren in dieser Gegend. Terror, organisierte Kriminalität, Menschenhandel. Journalisten werden hier immer wieder gekidnappt, gegen Lösegeld verkauft oder ermordet. Eine international operierende Sicherheitsfirma hat es abgelehnt, uns in Niger zu begleiten. Zu riskant. So sind wir auf den militärischen Schutz der Bundeswehr und der nigrischen Armee angewiesen. Wir müssen uns deren Regeln unterwerfen. Das ist der Preis dafür, hier zu sein und zu sehen, was sonst im Verborgenen bleibt: wie die deutschen Elitesoldaten im Einsatz sind.

Auf der Pritsche eines Bundeswehrlasters fahren wir mit unserer Ausrüstung ein paar hundert Meter ins Camp. Hier gibt es eine Art Marktplatz. "Gretel" und "Le" und alle anderen Kampfschwimmer begrüßen uns sehr herzlich. Abwechslung ist willkommen. Die Kampfschwimmer sind schon seit zwei Monaten hier und werden noch zwei Monate bleiben. Sie leben in dem Camp mit etwa 200 deutschen und 700 nigrischen Soldaten.

Die Kampfschwimmer leben in einer Art Camp im Camp. Es ist eine Burg, verstärkt mit 40 Fuß Containern, behängt mit Tarnnetzen. Oben auf den Containern liegen Sandsäcke, eine schnell gezimmerte Treppe führt hinauf. Eine Scharfschützenstellung für alle Fälle. Einer von ihnen sagt uns im Vertrauen: "Es kann hier jederzeit losgehen."

Unter Kamelspinnen

Wir bekommen ein Zelt zugewiesen, das wir zusammen mit einer Presseoffizierin und einem weiteren Kampfschwimmer bewohnen, der den Spitznamen "Thilo" trägt. Gewehre und Munition liegen unter deren Betten. In der Nacht rappeln die Dieselgeneratoren. Dennoch hören wir das Trappeln kleiner Füße. Kamelspinnen, Skorpione sind in den Zelten häufig zu Gast. Aber das ist jetzt unser kleinstes Problem. Wir haben keine Drehgenehmigung.

Wir haben ein Schreiben aus dem nigrischen Kommunikationsministerium, das besagt, unserem Antrag sei stattgegeben worden. Aber offenbar hat es ein Missverständnis in der nigrischen Ministerialbürokratie gegeben. Der einzige, der uns helfen kann, ist der deutsche Botschafter in Niamey, Hermann Nicolai. Herr Nicolai versucht, den Verteidigungsminister zu erreichen, damit der alles aufklärt. Der Verteidigungsminister ist aber in Paris und geht nicht ans Telefon. Kein Verteidigungsminister, keine Drehgenehmigung. Die Generatoren rappeln, die Kamelspinnen trappeln. Tagsüber ist es glühend heiß. Die Ausrüstung steht im Zelt, aber wir können nichts tun. Es ist zum Verzweifeln. Erst nach drei Tagen sind wir erlöst und können drehen.

