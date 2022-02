Doku: Kampfschwimmer aus Eckernförde im Wüstensand Stand: 08.02.2022 17:00 Uhr Die Spezialeinheit der Marine übernimmt besondere Einsätze: Die Kampfschwimmer bilden Soldaten in Niger aus, das an Mali grenzt. Ein NDR Team hat sie dorthin begleitet.

von Andreas Schmidt

An einem Morgen im Frühjahr 2021 auf dem Weg von Eckernförde zum Flugplatz "Hungriger Wolf" bei Itzehoe lernen wir sie kennen. Zwei durchtrainierte Männer, deren Gesicht wir nicht zeigen dürfen, deren richtige Namen wir nicht kennen. Sie heißen hier "Gretel" und "Le". Sie sind Kampfschwimmer.

Kampfschwimmer sind die Eliteeinheit der Marine, stationiert in Eckernförde. Nur eine Handvoll übersteht jedes Jahr das extrem harte Auswahlverfahren. Und mit der Aufnahme in die Kompanie kommt der Abschied vom bürgerlichen Namen-jedenfalls bei der Arbeit. "Es kommt in unseren Einsätzen zu einer gewissen Brisanz, deswegen sprechen wir nicht mit unseren Klarnamen. Einfach um unsere Identitäten und unsere Familien zu schützen", sagt "Gretel".

Krieger im Verborgenen

Er ist mit dreißig Jahren der Chef von einem Team von 20 Elitekämpfern in Eckernförde. Wie viele es insgesamt von ihnen gibt ist geheim. "Gretel" ist ein ungewöhnlich aufmerksamer Mann. Dass er BWL studiert hat, glaubt man sofort. Er kann aber auch anders. Er ist darauf trainiert, blitzschnell zu schießen, er kann weite Strecken unter Wasser zurücklegen, Schiffe entern, aus Flugzeugen springen, Wunden verarzten, töten.

Über das Töten redet hier niemand gern, auch wenn sie in der Schießausbildung genau das lernen. "Le" sagt es so: "Vielleicht hat man schon einmal jemanden kennengelernt, der das erlebt hat. Das muss man mit sich ausmachen für den Rest des eigenen Lebens. Deswegen bin ich da überhaupt nicht wild darauf. Aber im Zweifel müssen wir bereit sein."

Von der Ostsee in die Sahelzone

Aber die Kampfschwimmer gehen in den Einsatz in die Sahelzone, geplagt von Trockenheit. Aber sie sind für alle Klimazonen ausgebildet. "Das Wasser nutzen wir nur, um von A nach B zu kommen", sagt "Le".

Jetzt gehen sie nach Niger, eines der ärmsten Länder der Welt. Der Staat hat eine lange gemeinsame Grenze mit dem Krisenstaat Mali. Immer wieder gibt es Terrorangriffe in den Grenzregionen. Die Kampfschwimmer sollen in Tillia, dicht an der Grenze zu Mali, nigrische Spezialkräfte ausbilden. Sie sollen so dazu beitragen, die Region zu stabilisieren.

Umstrittener Mali-Einsatz

Das Mandat für die Kampfschwimmer in Niger hängt aber zusammen mit dem im Moment hoch umstrittenen Mandat für die Bundeswehr Missionen in Mali. Der Einsatz der Deutschen in Afrika steht auf der Kippe. Das Team des NDR Schleswig Holstein hat die Gelegenheit bekommen, zum ersten Mal überhaupt die Kampfschwimmer nicht nur beim Training, sondern auch im Einsatz zu zeigen.

