Hufschmied mit 56: Ein Ingenieur aus Ellerbek sattelt um Stand: 28.01.2023 12:20 Uhr Corona, Kurzarbeit, Zukunftssorgen. So wie Björn Kohrs ging es vielen Arbeitnehmern in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie. Er hat nun einen komplett anderen beruflichen Weg eingeschlagen.

Die Corona-Pandemie war für viele Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein eine ungewisse Zeit. Auch für Björn Kohrs aus Ellerbek (Kreis Pinneberg). Eigentlich ist er Ingenieur, hat 20 Jahre lang bei der Lufthansa Technik gearbeitet. Das brachte den heute 56-Jährigen zum Nachdenken: "Was machst du, wenn dein Chef dir eröffnet, heute habe ich kein Bild für dich. War eine coole Zeit mit dir aber jetzt ist es zu Ende." Deshalb hat er einiges ausprobiert: in einer Meierei, auf einem Bauernhof - und bei einer Hufschmiedin: "Das war dann nicht nur eine Woche oder einen Monat toll. Dann bin ich eine ganze Zeit bei ihr mitgefahren und hab gedacht - das ist es." Es sei die Verbindung aus dem etwas Archaischem, wie Eisen im Feuer warm zu machen, zu schmieden und dem lebendigen Tier. "Ich bin den ganze Zeit draußen und mit den Tieren und hab so eine coole Arbeit. Es gibt nichts besseres für mich." Und so hat er bei der Lufthansa gekündigt.

Geübt wird an eigenen Pferden

Schon seit er 12 Jahre alt ist, reitet Björn Kohrs. Zuhause in Ellerbek hat er fünf eigene Pferde - die ersten Übungsobjekte. "Bei den eigenen Pferden fängt man als Hufschmied in der Regel an. Das sind die besten Übungsobjekte: dankbar, man kann sich Zeit lassen, keiner meckert", schmunzelt Kohrs. Für seine Entscheidung, so spät nochmal ganz neu anzufangen, hat er viel Zuspruch erhalten. Auch seine Lebensgefährtin Neele Holthausen unterstützt ihn: "Ein Restrisiko bleibt immer. Aber es war auch ziemlich schnell so, dass Björn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dafür geglüht hat. Dementsprechend ging das alles in die richtige Richtung."

Prüfung im Mai

Neben all der Begeisterung, gibt Björn Kohrs aber zu, dass er nach langen Tagen schon manchmal seinen Rücken spürt, aber das gehöre irgendwie auch dazu: "In dem Alter, in dem ich anfange Hufschmied zu werden, hören andere normalerweise auf oder machen mindestens weniger." Das kommt für ihn nicht infrage. Noch übt der 56-Jährige fleißig in der Hufbeschlagschule in Schmalfeld (Kreis Segeberg). Im Mai ist die Prüfung. Wenn er die schafft, dann ist Björn Kohrs als selbstständiger Hufschmied in Schleswig-Holstein unterwegs.

