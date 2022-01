Homeschooling wegen Corona: Schüler und Eltern unzufrieden Stand: 26.01.2022 05:00 Uhr Viele Schüler und Eltern sind nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie das Homeschooling derzeit abläuft. Das erfuhr NDR Schleswig-Holstein auf Nachfrage bei Schülervertretungen und Elternverbänden.

von Andrea Schmidt

Tausende Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein können wegen Corona derzeit nicht am Unterricht teilnehmen. Das bestätige eine Sprecherin des Bildungsministeriums auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die betroffenen Jungen und Mädchen der insgesamt rund 300.000 Schüler in Schleswig-Holstein haben entweder eine nachgewiesene Corona-Infektion oder sie gelten als Kontaktperson. Sie sind also darauf angewiesen, dass sie mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden und nicht zu viel verpassen.

Maximilian Henningsen, Landesschülersprecher der Gemeinschaftsschulen, hat sich bei etlichen Schulen umgehört und zieht eine nüchterne Bilanz: "Das, was stattfindet, ist 'Homeschooling at its worst'. Es kann doch nicht sein, dass wir so alleingelassen werden."

Schülersprecher: Die Lehrer sind schwer zu erreichen

Wer zu Hause sitzt, "hungert bildungsmäßig aus" - so die heftige Kritik des 18 Jahre alten Schülersprechers. Er und viele andere Schüler und Schülerinnen fühlten sich wie 2020 im ersten Lockdown. Lehrer würden häufig nur ihre E-Mail-Adresse herausgeben, Gespräche über Telefon gebe es viel zu selten.

Videokonferenzen? Auch das findet nach Beobachtungen des Schülervertreters nur am Rande statt. "Stattdessen bekommen die Schüler nicht selten Nonsens-Aufgaben über die Lernplattformen - das ist dann verschwendete Zeit." Maximilan Henningsens Forderung: "Die Lehrkräfte müssen sich verfügbar machen. Das kann ja zum Beispiel auch über einen Vertretungslehrer laufen."

Eltern: Um vieles muss man sich selber kümmern

Auch viele Eltern beobachten mit Sorge, wie das Distanzlernen läuft. Vom Landeselternbeirat der Gymnasien heißt es: "An vielen Schulen erhalten die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oftmals lediglich von Mitschülern überbrachte Unterrichtsmaterialien, so als seien sie krank. Vorhandene Lernmanagementsysteme werden zu oft nicht genutzt." Videokonferenzen gebe es nur selten.

Eine Mutter, die ein Kind an einer Grundschule im Kreis Plön hat, sagte zum Beispiel: "Als mein Sohn in Quarantäne war, musste ich mich um vieles selbst kümmern. Eine Mitschülerin hat netterweise ein kleines Video gemacht und selbst ein bisschen was aus dem Unterricht erklärt." Um eine angemessene Unterrichtsversorgung zu gewährleisten, fordert der Elternbeirat vom Bildungsministerium, Mindeststandards für die Schulen vorzugeben.

GEW: Schwierig, Schüler zu Hause mit einzubeziehen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die die Interessen der Lehrkräfte vertritt, weist darauf hin, dass die Belastung hoch sei. Die Vorsitzende Astrid Henke sieht auch, was das Problem ist: "Es ist schwierig, die Schülerinnen und Schüler zu Hause einzubeziehen."

In Zeiten der Lockdowns war es einheitlicher, denn da gab es für alle Distanzunterricht. Jetzt käme zusätzlich zum Präsenzunterricht noch die Aufgabe hinzu, sich um die Quarantäneschüler zu kümmern. Auch der Sprecher des Bildungsministeriums, David Ermes, sagt: "Parallel Präsenzunterricht und Online-Unterricht - das kann nicht funktionieren."

Ministerium: Livestream des Unterrichts hat rechtliche Grenzen

Viele Schüler und Eltern äußern den Wunsch, dass man sich von zuhause aus per Video in den Klassenraum zuschalten kann - sozusagen per Livestream in den Unterricht. "Das ist nicht so leicht, da gibt es Gründe des Datenschutzes und des Arbeitsrechtes, die dagegen sprechen", sagt David Ermes.

Man stelle sich vor, der Schüler zu Hause sieht den genauen Unterricht in der Schulklasse. Eltern oder andere Fremde könnten die Schulstunden mitverfolgen, das Lehrer- und Schülerverhalten genau beobachten oder vielleicht sogar im Anschluss über das Netz verbreiten.

GEW: Lehrer gehen auf dem Zahnfleisch

Der Vorwurf der Schülervertretung, Lehrkräfte seien oft nur per Mail zu erreichen, kommentiert Astrid Henke von der GEW wie folgt: "Das E-Mail-System ist sicherlich für die Schüler nicht befriedigend." Natürlich können und würden die Lehrer auch immer mal die Kids zu Hause anrufen. Aber auch das habe am Nachmittag seine Grenzen. "Die psychische Belastung der Lehrer und Lehrerinnen ist hoch, viele gehen ein Stück weit auf dem Zahnfleisch."

Gerade die jetzige Zeugnis- und Konferenzzeit sei zusätzlich belastend. Und dann ist da laut Ministerium noch ein ganz generelles Problem: Lehrermangel. Daran werde aber permanent gearbeitet, sagt Ermes: "Wir stellen jeden ein, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind." All das hilft allerdings zurzeit nicht denjenigen, die den Präsenzunterricht wegen Corona verpassen.

