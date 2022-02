Hochwasser in SH: Pegelstände sinken langsam, aber stetig Stand: 23.02.2022 16:46 Uhr Die Hochwasserlage hat sich im Großteil Schleswig-Holsteins entspannt. An der Nordsee gibt es aber noch ein Problem - und das könnte die Deiche gefährden.

Das Hochwasser geht zurück: In den allermeisten Orten, in denen die Pegelstände in den vergangenen Tagen teilweise auf ein historisches Hoch gestiegen waren, sinkt der Wasserspiegel wieder. In wenigen Teilen stagniert der Pegel zwar noch, aber insgesamt entspannt sich die Lage. An der Nordsee kann der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) aber noch nicht ganz Entwarnung geben: Die Deiche seien noch so nass, dass das Wegräumen des Treibsels aktuell ein echtes Problem sei.

Schweres Gerät ist laut LKN.SH aktuell schlecht bis gar nicht einsetzbar, da der Boden zu weich ist und die Grasnarbe, und damit der Deich, beschädigt werden würde. Eine weitere Sturmflut wäre demnach zwar kein Problem - die Deiche seien sicher - aber wenn das Treibgut zu lange auf dem Gras liegen bleibt, gehe die Narbe irgendwann kaputt. Das Aufräumen werde eventuell sogar ausgeschrieben werden müssen, insbesondere an der Unterelbe, weil die Menge an Treibgut so enorm hoch sei, so das LKN.SH.

VIDEO: Kellinghusen: Die Wasserstände normalisieren sich (2 Min)

Wenige Wochen bis zum Normalzustand

An anderer Stelle klingt die Bilanz so: "Positiv betrachtet: Test bestanden, ein paar Schwachstellen erkannt", sagt Matthias Urban vom Eider-Treene-Verband. Die Entwässerung über die Siele und Sperrwerke funktioniere mit dem geringeren Westwind jetzt deutlich besser. Im Binnenland waren große Bereiche wegen des anhaltenden Regens überflutet, viele Deiche weichten auf, so Urban. Die seien jetzt aber getestet, es halte sich alles im Rahmen und sei beherrschbar, sagt der Fachmann. "Es braucht jetzt noch zwei bis drei Wochen, bis es wieder normal ist."

Das Wasser steht noch bis an die Deiche

Kellinghusens (Kreis Steinburg) Bürgermeister Axel Pietsch meldet ebenfalls einen gesunkenen Pegelstand der Stör. Am Montag stieg er auf 3,33 Meter - einen Zentimeter weniger als der bislang höchste gemessene Pegelstand von 2014 mit 3,34 Meter. Für die Entwässerung der Stör in die Elbe ist das Störsperrwerk zuständig, seit 14.30 Uhr ist dort Niedrigwasser.

In Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) stieg der Pegel der Treene am Mittwochvormittag immer noch und erreichte um 10 Uhr einen neuen Höchststand überhaupt mit 7,79 Metern. Nach Informationen aus dem Amt Oeversee ist der Fluss aber renaturiert, er hat Platz - und hat den Ort mit nennenswerten Beeinträchtigungen verschont. Einzig eine Straße in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) sei gesperrt worden, heißt es. Auch an der Lecker Au und der Soholmer Au steht das Wasser noch recht hoch an den Deichen, doch auch dort sinkt der Pegel langsam.

Videos 1 Min Überschwemmungen: 3.200 Sandsäcke für Kellinghusen Mit den befüllten Sandsäcken sollen Häuser in Kellinghusen gegen Überschwemmungen durch den Dauerregen der vergangenen Tage geschützt werden. 1 Min

Öffnung der Sperrwerke brachte Entlastung

Am Dienstagmorgen waren die Tore von Sperrwerken geöffnet worden, damit sich die Lage an beispielsweise Stör, Krückau und Pinnau entspannen konnte. Am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag waren Straßen in Kellinghusen und Wrist im Kreis Steinburg überflutet gewesen. Häuser wurden mit Sandsäcken gesichert. Mit der Sperrung der Werke habe man das Hochwasser der Elbe zurückgehalten, so ein Sprecher vom Landesbetrieb für Küstenschutz. Doch im Binnenland hatte der Dauerregen Gräben und Flüsse stark ansteigen lassen.

