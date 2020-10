Harrislee: Menschen protestierten gegen Bauschutt aus AKW Stand: 31.10.2020 17:46 Uhr Wird ein Atomkraftwerk zurückgebaut, muss der Bauschutt auf eine Deponie - doch die Abfallhöfe im Land weigern sich, das Material zu nehmen.

In der Gemeinde Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg haben am Sonnabend deswegen hunderte Menschen aus Deutschland und Dänemark gegen das Einlagern von Bauschutt aus dem Rückbau des Atomkraftwerks Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Sie versperrten auf zwei Kilometern mit Fahrzeugen die Zufahrtsstraße zu einer Deponie, die für die Lagerung von AKW-Bauschutt in Frage kommt.

Keine Deponie will Kraftwerk-Schutt annehmen

Das Parlament hatte im Mai beschlossen, das Material des AKW Brunsbüttel einer Deponie notfalls zuzuweisen. Möglich sind laut Umweltministerium insgesamt vier Abfallhöfe im Land: Wiershop (Kreis Herzogtum Lauenburg), Lübeck-Niemark, Johannistal (Kreis Ostholstein) und Harrislee. Bislang hatten alle Deponien im Land abgelehnt, den sogenannten freigemessenen Bauschutt bei sich aufzunehmen. Ende September 2019 hatte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) die Pläne vorgestellt und gesagt, Grund zur Sorge bestehe für die Bevölkerung nicht.

AUDIO: Harrislee: Demo gegen Bauschutt-Lagerung (1 Min)

Weitere Informationen AKW-Rückbau: Vier Deponien kommen infrage Energiewendeminister Albrecht hat vier Deponien vorgestellt, an denen leicht kontaminiertes Material aus dem AKW-Rückbau gelagert werden könnte. Ende 2021 geht das letzte Kraftwerk im Land vom Netz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Schleswig-Holstein Magazin | 31.10.2020 | 19:30 Uhr