Günther im Landtag: Am Wendepunkt der Pandemie angekommen Stand: 23.02.2022 10:27 Uhr Der Landtag in Kiel debattiert zur Stunde über die weiteren Schritte in der Corona-Pandemie. Bis zum 20. März sollen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen fallen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erläuterte zu Beginn den weiteren Kurs für Schleswig-Holstein. Er warb dafür, umsichtig den Weg zurück in die Normalität zu gehen - ein Kurs auf den sich Bund und Länder verständigt haben. Angesichts der Lage in den Kliniken und der Impfquote könnten die Einschränkungen zurückgenommen werden.

"Auf den Intensivstationen droht keine Überlastung. In Schleswig-Holstein sind 79,9 Prozent der Gesamtbevölkerung zweifach geimpft. 65,7 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten", sagte Günther in seiner Rede. Man sei an einem Wendepunkt in der Pandemie angekommen.

Weitere Öffnungsschritte im Blick

Bis zum 20. März sollen wesentliche Corona-Schutzmaßnahmen fallen. Neben den bereits gelockerten Kontaktbeschränkungen ist geplant, dass ab dem 3. März die bestehenden 2G- und 2G-Plus-Regeln aufgehoben werden - unter anderem in der Beherbergung, Gastronomie, beim Sport, in Freizeit oder auch Kultur. Stattdessen soll wieder flächendeckend 3G gelten. Ab dem 20. März soll dann lediglich das Tragen von Masken in einigen Innenräumen und eine Testpflicht für bestimmte Bereiche vorgeschrieben sein.

Weitere Schritte zurück zur Normalität hat die Landesregierung weiter im Blick. "Wir werden diese weiterhin mit unseren Experten abstimmen, die aus einer Vielzahl von Fachrichtungen kommen", sagte Günther im Landtag. Spätestens mit Beginn der Osterferien Anfang April falle die Maskenpflicht in den Schulen. Er appellierte an die Eigenverantwortung der Menschen.

Günther setzt weiter auf allgemeine Impfpflicht

Die Landesregierung setzt die Impfpflicht für Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen ab 15. März um, weil laut Günther der Schutz der Patienten und Pflegebedürftigen vorgeht. Aber er spricht sich weiterhin auch für eine allgemeine Impfpflicht aus. Die muss nach seinen Worten vom Bund gut vorbereitet werden - als Vorsichtsmaßnahme für den Herbst und vor neuen Mutationen.

Er betonte in seiner Rede aber, dass "wir in Schleswig-Holstein unsere Impfquoten erreicht haben, nur für uns bräuchten wir diese Impfpflicht nicht. Doch so lange die Impfquoten in anderen Ländern nicht erreicht sind, bekommen auch wir immer wieder die Folgen zu spüren - etwa, indem wir Notfälle von dort in unseren Kliniken versorgen müssen." Der Ministerpräsident dankte allen, dass sie bislang die Strapazen auf sich genommen hätten - und appellierte: "Das Impfen bleibt wichtig, damit wir die Normalität dauerhaft erreichen können."

