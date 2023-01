Gasverbrauch in Schleswig-Holstein gesunken Stand: 06.01.2023 18:01 Uhr In Schleswig-Holstein wurde im vergangenen Jahr weniger Gas verbraucht als noch 2021. Das zeigen neueste Zahlen der Schleswig-Holstein Netz AG. Und das obwohl der Dezember deutlich kälter war als in den Vorjahren.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre haben Haushalte und Unternehmen in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr 15,1 Prozent weniger Gas verbraucht. Das hat eine Analyse von der Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) als größter Gasnetzbetreiber im Norden ergeben. Wichtig sei nun, bei den Einsparbemühungen nicht nachzulassen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Boxberger. Denn keiner wisse, wie sich der Winter noch entwickeln werde.

SH war sparsam - trotz kaltem Dezember

Bedingt durch einen Kälteeinbruch haben die Menschen in Schleswig-Holstein allerdings im Dezember etwas weniger Gas gespart als in den beiden Monaten zuvor. Das geht aus der Analyse hervor. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lag das Temperaturmittel im Dezember 2022 in Schleswig-Holstein bei 2,3 Grad Celsius (2021: 2,9; 2020: 4,3). Zudem war es nicht nur kalt, sondern auch nass: Laut DWD hat es im nördlichsten Bundesland im Dezember vergangenen Jahres am meisten geregnet.

Teilweise ein Drittel weniger Gas verbraucht

Am meisten gespart wurde den Angaben zufolge im Oktober mit einem Minus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am wenigsten sparten die Schleswig-Holsteiner im April: Da lag der Erdgasverbrauch nur etwa 6 Prozent unter dem aus 2021. Als möglichen Grund führt die HanseWerk-Gruppe, Versorger von rund drei Millionen Kundinnen und Kunden im Norden, den recht kühlen April nach einem vergleichsweise milden ersten Quartal 2022 an.

