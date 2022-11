Freude bei den einen, Frust bei anderen: Das 49-Euro-Ticket kommt Stand: 03.11.2022 13:12 Uhr Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt: Bahn- und Busreisende können im kommenden Jahr mit einem sogenannten Deutschlandticket bundesweit für 49 Euro im Monat unterwegs sein. In SH wird der Beschluss gemischt aufgenommen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte es eine "gute Nachricht", dass sich Bund und Länder auf ein Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr verständigt haben. Für Schleswig-Holstein sei es aber vor allem wichtig, dass sich der Bund mit einer weiteren Milliarde auch am Ausbau des ÖPNV beteilige.

Auch Lasse Petersdotter (Grüne) befürwortete den Bund-Länder-Beschluss: "Die Einführung eines 49-Euro-Tickets wird den öffentlichen Nahverkehr stärker in die Mitte der Gesellschaft tragen", so der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Da man einen kostengünstigen und guten Nahverkehr für eine klimaschonende Mobilität brauche, begrüßte Petersdotter außerdem, dass die Mittel zur Stärkung des Nahverkehrsnetzes erhöht werden.

Nah.SH begrüßt die Einführung des 49-Euro-Tickets

Der Nahverkehrsverbund begrüßt die geplante Einführung des Deutschlandtickets und weist auf das Einsparpotenzial für seine Abo-Kunden hin. Eine Sprecherin nannte einige Beispiele: So sparen demnach Kunden und Kundinnen mit einem Abo etwa für die Strecke Lübeck-Hamburg, die bisher 230 Euro monatlich kostete. Das wären mit dem neuen Ticket 181 Euro weniger. Auf der Strecke Kiel-Hamburg beträgt die Ersparnis 207 Euro. Für Abonnenten innerhalb Kiels, Lübecks, Rendsburgs und Flensburgs ändert sich am Preis zwar wenig, Nah.SH betonte jedoch den Vorteil, dass die Menschen damit in ihrer Freizeit auch landes- und deutschlandweit fahren können.

Weitere Informationen Das 49-Euro-Ticket folgt auf das 9-Euro-Ticket: Wann kommt es? Statt für 9 Euro soll es künftig ein Deutschlandticket für 49 Euro im Monat geben. Wann wird es eingeführt? Wo ist es gültig? mehr

Landkreistag mahnt zu mehr Ausbau des Nahverkehrs

Der Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags, Reinhard Sager (CDU), sieht das Ticket kritisch. Er meint, dass schon das Neun-Euro-Ticket für viele Menschen auf dem Land kaum etwas gebracht habe, da es seiner Meinung nach zu wenig Angebote im Nahverkehr gibt. "So wird auch ein 49-Euro-Ticket in der Fläche am wenigsten wirken. Wir müssen im ländlichen Raum dafür sorgen, dass wir Angebote bei diesen steigenden Energiepreisen erstmal sichern und dann - wo es möglich ist - sie sukzessive weiter ausbauen, damit die Menschen im ländlichen Raum auch eine gute Verkehrsanbindung haben", sagt Sager. Darauf lege er mehr Wert als auf ein deutschlandweit einheitliches Ticket.

Sozialverband VdK sieht Preis und Distribution kritisch

Der Sozialverband VdK äußerte sich kritisch zu dem Preis von 49 Euro. Ronald Manzke, Geschäftsführer des Sozialverbands VdK Nord e.V., sagte: "Es ist so, dass alle die, die über kleine Einkommen, kleine Renten verfügen, ausgeschlossen sind, weil für die ist dieses Ticket immer noch zu teuer." Außerdem kritisierte er die Entscheidung, das Ticket nur digital anzubieten, da dadurch alle ausgeschlossen würden, die kein Smartphone besitzen.

Das Neun-Euro-Ticket hatte den öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein zuletzt deutlich angekurbelt. Dessen Marktanteil habe sich im Juli dieses Jahres im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt, teilte die Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH Ende Oktober mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.11.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr