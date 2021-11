Fall Dänischenhagen: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Stand: 22.11.2021 14:11 Uhr Knapp fünf Monate ist es her, dass ein damals 47-jähriger Mann in Dänischenhagen und in Kiel drei Menschen getötet haben soll. Jetzt klagt ihn die Staatsanwaltschaft Kiel wegen dreifachen Mordes an.

Mehr als sechs Monate nach den tödlichen Schüssen in Dänischenhagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Kiel hat die Staatsanwaltschaft Kiel Anklage gegen den Beschuldigten erhoben. Die Anklagebehörde wirft dem Mann aus Westensee Mord in drei Fällen und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz vor.

Vorwurf in allen Fällen: Mord

Zuletzt teilte Oberstaatsanwalt Michael Bimler zur Frage nach dem Stand der Ermittlungen mit, dass die Behörde im Fall der in Dänischenhagen getöteten Menschen von heimtückischem Mord ausgeht. Dort soll der damals 47-Jährige seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ihren Bekannten mit einer Maschinenpistole erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Angeschuldigte aus dem Motiv heraus gehandelt haben soll, seine Ehefrau wegen der Trennung und den Mann wegen einer Beziehung zu der Ehefrau zu bestrafen. Dabei soll er die Opfer so überraschend angegriffen haben, dass diesen keine Gelegenheit blieb, zu fliehen oder sich sonst gegen den Angriff zu schützen oder diesen abzuwehren.

Im Fall des in Kiel erschossenen 52 Jahre alten Mannes ging man laut Bimler zunächst davon aus, den Beschuldigten wegen Totschlags anzuklagen - jetzt lautet der Vorwurf doch Mord. Er soll ihn getötet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, weil er ihn für das Scheitern der Ehe verantwortlich gemacht haben soll. Das Opfer habe ebenfalls nicht mit einem Angriff auf sein Leben rechnen können. Bei Totschlag kann ein Angeklagter mit maximal 15 Jahren Haft bestraft werden, bei Mord hingegen mit einer lebenslangen Haftstrafe und unter Umständen auch mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Auch OLG Schleswig ist gefragt

Wann der Prozess gegen den Beschuldigten vor dem Kieler Landgericht beginnen kann, steht noch nicht fest. Klar ist: Auch das Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig wird sich mit dem Fall befassen. Denn der mutmaßliche Täter befindet sich bereits seit sechs Monaten in Untersuchungshaft. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass das OLG dann über eine Verlängerung der U-Haft entscheiden muss.

