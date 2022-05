Explodierender Lkw-Tank sorgt für stundenlange Sperrung auf A23 Stand: 19.05.2022 20:15 Uhr Nachdem ein Lkw Feuer gefangen hatte, kam es auch zu Explosionen. Die A23 in Höhe Pinneberg-Mitte war stundenlang gesperrt

Ein brennender Lkw hat am Donnerstag eine stundenlange Sperrung der Autobahn A23 in Richtung Hamburg verursacht. Nach Polizeiangaben fing an dem Kipplaster in Höhe der Abfahrt Pinneberg-Mitte am späten Donnerstagmittag zunächst ein Reifen Feuer, später habe der Brand auf Führerhaus und Dieseltanks übergegriffen. Dabei sei es zu Explosionen gekommen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei.

Umherfliegende Teile nach Explosion

Wegen umherfliegender Teile sei zunächst die Autobahn vollständig gesperrt worden. Später wurde die A23 in Fahrtrichtung Norden wieder freigegeben. Die Sperrung in Fahrtrichtung Hamburg sollte im Laufe des Abends wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Wie es aktuell auf den Straßen im Norden aussieht, darüber informieren unsere Verkehrsmeldungen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2022 | 19:00 Uhr