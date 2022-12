Erneuter Zeugenaufruf nach Schuss in Silvesternacht 2018/2019 Stand: 16.12.2022 12:09 Uhr Ein Kriminalfall jährt sich bald zum vierten Mal. Noch immer ist unklar, was sich in der Silvesternacht 2018/2019 in Schönberg im Kreis Plön abgespielt hat. Eine Frau wurde dort von einem Schuss getroffen.

Um kurz nach Mitternacht war die junge Mutter auf die Straße gegangen, um mit ihrem Mann und einer ihrer Töchter das Feuerwerk zu sehen. Kurz darauf brach sie in der Schönberger Goethestraße zusammen. Später stellte sich heraus, dass sie am Kopf vom Projektil einer Schusswaffe getroffen wurde. Die Frau verstarb an Neujahr im Krankenhaus.

Polizei bittet erneut um Zeugen und Hinweise

Ermittlungen zufolge war der Schuss aus näherer Umgebung abgegeben worden. Trotz intensiver Spurensuche ist noch immer nicht klar, was passiert ist und wer auf die Frau geschossen hat. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise zu diesem Fall. Zeugen, die sich in der Zeit von Mitternacht bis 1 Uhr in der Herder-, Goethe-, Hebbel- und Uhlandstraße befunden haben sich zu melden. Laut der Kieler Staatsanwaltschaft wurde für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt.

